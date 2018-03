BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Diretta: Anastasia ballerina per una notte, chi sarà eliminato? (Terza puntata)

Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e diretta terza puntata: Anastasia ballerina per una notte, quale coppia sarà eliminata dopo Don Diamont e Hanna Karttunnen?

24 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

Terza puntata di Ballando con le stelle 2018 che torna in onda oggi, sabato 24 marzo, alle 20.35 su Raiuno. Milly Carlucci e Paolo Belli sono pronti a fare nuovamente compagnia agli italiani mostrando i progressi delle coppie in gara che, per tutta la settimana, si allenano duramente per portare a casa un’esibizione che soddisfi l’esigente giuria formata dal presidente Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Gli “opinionisti” a bordo campo, invece, sono Sandro Mayer e la criminologa Roberta Bruzzone. Torna ad affiancare Milly Carlucci e Paolo Belli anche Robozao, il gigante robot che, nelle prime due puntate, ha sorpreso il pubblico ballando e interagendo con i due conduttori principali. Cosa farà, invece, questa sera il famosissimo e simpaticissimo Robozao?

ANASTASIA BALLERINA PER UNA NOTTE

Dopo Robozao e il Mago Silvan, la ballerina per una notte della terza puntata di Ballando con le stelle 2018 sarà la star internazionale Anastasia. Dopo aver conquistato il successo in tutto il mondo grazie ad un timbro di voce unico e potente, la cantante è pronta a mettersi in gioco anche come ballerina. In questi anni, l’artista ha conquistato le copertine di tutto il mondo anche per la lotta che ha dovuto combattere contro il cancro e che la accomuna a Carolyn Smith che sta ancora combattendo la sua battaglia. Anastasia, questa sera, cercherà d’imparare, in poche ore, un’intera coreografia che dovrà poi eseguire in diretta sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico. La giuria, poi, assegnerà dei voti alla performance di Anastasia. L’intero tesoretto, poi, verrà assegnato ad una delle coppie in gara.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, LE COPPIE IN GARA

La prima eliminazione, arrivata al termine della scorsa puntata di Ballando con le stelle 2018, ha spedito in panchina la coppia formata da Don Diamont e Hanna Karttunnen. I due, però, possono ancora sperare di rientrare in gara. Tra qualche settimana, infatti, ci sarà il ripescaggio che permetterà ad alcune delle coppie eliminate di rientrare in gioco. Non si sa ancora, invece, se Massimiliano Morra scenderà in pista dopo l’incidente della settimana scorsa. Le coppie, attualmente in gara, sono: Akash Kumar e Veera Kinnunen, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Eleonora Giorgi e Samuel Peron, Amedeo Minghi e Samanta Togni, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Stefania Rocca e Marcello Nuzio, Gessica Notaro e Stefano Oradei, Cristina Ich e Luca Favilla, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.

