Bryan Ramirez al serale di Amici 17/ Il ballerino conquista la felpa verde e raggiunge Einar e Lauren

Bryan Ramirez conquista un posto nel serale di Amici 17. Il ballerino ottiene la terza felpa verde nel corso della diretta di oggi, 14 marzo 2018, e raggiunge Einar e Lauren.

24 marzo 2018 Anna Montesano

Bryan Ramirez al serale di Amici 17

La nuova diretta di Amici è tutta incentrata sul serale e sull'accesso dei ragazzi che andranno a comporre le due squadre, la Bianca e la Blu. Finalmente, dopo Einar e Lauren, i professori sono concordi nel dare l'agognata felpa verde a un altro ballerino: Bryan Ramirez. Non riuscendo ad ottenere l'unanimità per alcuno dei ragazzi della scuola, Maria De Filippi decide di "abbassare la posta" e passare dall'unanimità alla maggioranza. Quindi tre su quattro dei professori devono dare il proprio sì per assicurare l'accesso al serale ad un allievo. Bryan, che è il primo nome della maestra Alessandra Celentano, si esibisce in un passo a due con Elena e ha finalmente l'occasione di ottenere il suo posto nel serale.

FELPA VERDE PER BRYAN RAMIREZ

Alla fine dell'esibizione, dando per scontato il sì della Celentano, Maria De Filippi dà a Bill Gudson la parola e per lui è un grande sì. Segue quello di Garrison che conferma gli altri maestri. Bryan è il terzo elemento del serale di Amici 17. Anche il pubblico del talent di Canale 5 è entusiasta di questa scelta. Oggettivamente, tutti sono concordi nel sottolineare il talento del ragazzo: "Bryan non poteva non entrare al serale, è il ballerino migliore della scuola" nota una telespettatrice; e ancora "Il talento ha sorpassato il grande fratello meno male"; "Bryan, serale meritatissimo, è già un professionista, complimenti!"; "Brava bravo!!!!meritatissimo il serale". Entusiasta, Bryan ha indossato la sua felpa verde, raggiungendo le sedute di Einar e Lauren.

© Riproduzione Riservata.