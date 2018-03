Buddy, il cane di Alessandra Amoroso/ "E' morto, era per me un un amico, un figlio, un fratello" (Verissimo)

Alessandra Amoroso sarà ospite a Verissimo, dove ricorderà il suo inseparabile amico Buddy, il cane scomparso lo scorso gennaio a causa di una malattia.

24 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Alessandra Amoroso e Buddy

Alessandra Amoroso sarà ospite della puntata di Verissimo di questo pomeriggio. Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante balzata alle cronache dopo la sua partecipazione ad Amici parlerà del suo difficile inizio del 2018, nel quale ha dovuto dire addio alla nonna, alla quale era molto legata. Non solo, anche il suo cane purtroppo non è riuscito ad avere la meglio su una grave malattia che lo ha colpito. Buddy, così si chiamava lo splendido esemplare di Bovaro del Bernese, purtroppo è morto circa due mesi fa lasciando un grande vuoto nella vita della cantante pugliese. Lei stessa questo pomeriggio rivelerà a Silvia Toffanin di avere perso insieme a lui, un fidato amico e non solo: "Questo 2018 è iniziato un po' male: mia nonna, a causa di una malattia, non c'è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me era un amico, un figlio, un fratello". La scomparsa del suo Buddy era già stata annunciata lo scorso gennaio dalla Amoroso che aveva rilasciato su Instagram un lungo post a lui dedicato.

ALESSANDRA AMOROSO E IL RICORDO DEL CANE SCOMPARSO

Lo scorso gennaio Alessandra Amoroso aveva condiviso su Instagram la notizia della perdita del suo cane Buddy. Anche se solitamente preferisce non rivelare sui social network troppi dettagli della sua vita privata, la cantante aveva confessato la sua pena: "Chi mi conosce sa di per certo che non è mio solito postare cose riguardanti il mio privato, lamentele, discussioni o cose del genere ma penso, in cuor mio, che questa notizia riguarda anche un po' tutta La Bigfamily, VOI, perché trattasi del mio cane Buddy che voi avete conosciuto benissimo e amato. (...) Ricordo ancora nel tour di amore puro: nell'attesa dei nostri incontri lui era lì che vi intratteneva! Voi davate coccole e amore a lui e lui cercava a suo modo di ricambiare! E tutti i servizi fotografici della povera mamma impazzita che ha dovuto subire! Per me è stato un compagno, fratello, un amico e perché no anche un figlio e quando si decide di avere un qualsiasi animale in casa, bisogna trattarlo come Dio comanda!". A distanza di circa un mese da quel brutto giorno, la salentina aveva deciso di adottare un nuovo cane, Pablo, adottato al canile di Bitonto.

