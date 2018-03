C’è posta per te/ Le storie e ospiti, diretta 24 marzo: Paulo Dybala e Patrick Dempsey

C'è posta per te, storie, ospiti e diretta 24 marzo 2018: penultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi che accoglie Paulo Dybala e Patrick Dempsey.

24 marzo 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te

Penultimo appuntamento con C’è posta per te, uno degli show più longevi di canale 5 per il quale il tempo non passa mai. Giunta alla ventunesima edizione, la trasmissione di Maria De Filippi non risente affatto della concorrenza incollando, davanti ai teleschermi, milioni di telespettatori ogni settimana. Lo straordinario successo ottenuto in questa stagione da Maria De Filippi e dalla sua squadra ha convinto Canale 5 ad allungare la durata del programma. L’ultima puntata di C’è posta per te, infatti, andrà in onda sabato 31 marzo per poi lasciare direttamente il testimone al serale di Amici 17. In questo, nuovo appuntamento ci saranno tante nuove storie ed emozioni. Protagoniste della serata saranno le persone comuni, desiderose di ritrovare un rapporto ormai perso, di rimettere insieme una famiglia disgregata o di recuperare un vecchio amore.

GLI OSPITI DEL 24 MARZO 2018

Dopo l’uragano Luciana Littizzetto che, nella scorsa puntata di C’è posta per te ha mandato la posta a Luca Onestini, Raffaello Tonon, a Paola Caruso e alle wags Michela Persico ed Erjona Sulejmani, regalando un divertente siparietto al pubblico di canale 5, questa sera, torneranno protagoniste le sorprese. Gli ospiti della penultima puntata della stagione di C’è posta per te sono due numeri uno. Direttamente dalla Juventus, arriverà il campione argentino Paulo Dybala che regalerà un momento davvero speciale al destinatario della sorpresa. Tornerà, poi, un amico di Maria De Filippi e del pubblico di C’è posta per te ovvero l’attore americano Patrick Dempsey, l’indimenticabile Derek Shepherd della serie "Grey’s Anatomy" che arriverà nello studio del programma di canale 5 con tutto il suo fascino.

IL RUOLO DEI POSTINI

Il segreto del successo di C’è posta per te è anche la presenza dei simpatici postini che consegnano la posta in tutta Italia. Gianfranco Apicerni, postino dal 2011, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Quando sei lì, dopo un lungo viaggio con un membro della redazione e l’operatore di ripresa, devi prepararti perché il primo contatto con i “postinati” sia quello giusto. Non possiamo fare finta o aspettare che si preparino al nostro arrivo, è importante vedere la loro sorpresa e non si torna a casa fino a quando non abbiamo lasciato la nostra busta”. Il postino storico del programma è Maurizio a cui, in questi anni, è accaduto di tutto: “Una volta mi è capitato di aspettare per due giorni una signora sotto casa per poi scoprire da un vicino che era in ferie oppure di cercare l’unica donna vedova in un paesino senza sapere il suo nome, ma ce l’ho fatta”. Marcello, infine, sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, ha aggiunto: “La prima cosa che ci chiedono è se si tratta di uno scherzo. E poi tutti, nessuno escluso, vogliono sapere chi li abbia mandati a chiamare. Noi, per fortuna, non lo sappiamo, quindi non possiamo nemmeno cadere nella tentazione di anticiparlo”.

© Riproduzione Riservata.