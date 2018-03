CATERINA BALIVO / Lascia Detto Fatto e torna su Rai 1? Ecco le ultime indiscrezioni

Caterina Balivo lascia Detto Fatto e torna su Rai 1 per una nuova trasmissione? Ecco l'ultima indiscrezione di Dagospia e il nome della sua possibile sostituta.

24 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Caterina Balivo e Serena Rossi

Caterina Balivo è uno dei volti più noti della Rai, grazie alla conduzione di Detto Fatto, il programma che ha portato al successo, tanto da permettere anche la creazione di un magazine ad esso completamente dedicato. La conduttrice può inoltre vantare di un gran numero di followers sui social network, al quale dispensa costantemente consigli e che tiene informati su tutte le novità della sua vita privata e non solo. Ma c'è una notizia che la stessa Balivo non ha ancora ufficializzato ma che, secondo quanto riportato da Dagospia, potrebbe presto trasformarsi in realtà. Sembra infatti che Caterina tornerà presto su Rai 1, canale al quale ha sempre ambito, dove condurrà un programma tutto suo e che renderà necessario l'abbandono di Detto Fatto. Secondo quanto riporta il sito web, la nuova avventura televisiva riporterebbe a Portobello, lo storico programma condotto da Enzo Tortora e che nell'immediato futuro potrebbe ritrovare spazio nella rete ammiraglia Rai.

CATERINA BALIVO CONDUCE PORTOBELLO?

Secondo quanto riportato da Dagospia, Caterina Balivo lascerà presto Detto Fatto e tornerà a Rai 1: "Angelo Teodoli (direttore di rete) ha da giorni una sola priorità: riportare Caterina Balivo su Rai 1. Per la bella conduttrice la promozione ci sarà e le cose saranno fatte in grande con un clamoroso ritorno di Portobello, la storico programma di Enzo Tortora fu trasmesso dal 1977 al 1983 su Rai 2, salvo tornare per un breve periodo quattro anni dopo". Dagospia fa inoltre il nome di colei che potrebbe sostituire la stessa Balivo ovvero Serena Rossi, che già aveva preso il suo posto in autunno quando la conduttrice era in maternità. Considerando il buon riscontro dal punto di vista degli ascolti, l'ex attrice di Un posto al sole potrebbe essere chiamata in causa per riprendere le redini del programma, anche se da questo punto di vista per il momento non ci sono ancora conferme ufficiali. La Rossi, infatti, a breve sbarcherà su Real Time con il programma 'Da qui a un anno'.

