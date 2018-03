CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI/ Tra le coppie favorite? (Ballando con le stelle 2018)

L’attore Cesare Bocci in gara a Ballando con le stelle al fianco di Alessandra Tripoli, prova a migliorare i 43 punti raccolti la scorsa settimana con un bellissimo Paso Doble.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle

Su Rai 1 la padrona di casa Milly Carlucci presenta il terzo appuntamento con Ballando con le stelle 2018, il format dedicato al mondo del ballo. Tra i protagonisti più attesi c’è l’attore italiano Cesare Bocci diventato famoso nel ruolo del vice commissario Mimì Augello nella fortunata fiction Il Commissario Montabano. Bocci è in gara al fianco della bravissima ballerina Alessandra Tripoli, componendo una coppia che ha già dimostrato di poter quanto meno concorrere per il podio di questa edizione. In attesa di scoprire la performance che i due hanno preparato per l’appassionato pubblico del programma di casa Rai, facciamo un piccolo passo indietro ricordando cosa hanno proposto nella puntata andata in onda nello scorso sabato 17 marzo. Un appuntamento nel quale si sono presentati sulla pista con un suggestivo Paso Doble che ha positivamente impressionato non solo il pubblico presente in studio ma anche e soprattutto la giuria raccogliendo degli ottimi punteggi che hanno permesso loro di proseguire agevolmente in questa avventura.

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI, UN PASO DOBLE DA APPLAUSI

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli hanno ballato nella seconda puntata di Ballando con le stelle, un ottimo Paso Doble che ha raccolto l’applauso convinto del pubblico e della giuria. I passaggi sono stati effettuati in maniera corretta con l’attore che ha anche offerto una certa eleganza nelle movenze. Positivo anche il giudizio sul feeling creatosi tra Bocci e la propria partner in pista. Ivan Zazzaroni ha apprezzato la performance premiando la coppia con un bel otto come del resto ha fatto anche Alesssandro Canino mentre per Carolyn Smith i due hanno meritato anche qualcosa di più alzando una paletta recante il voto 9. Dello stesso avviso della Smith sono stati Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli per cui il voto complessivo della coppia è stato pari a 43 punti. Un punteggio buono ma che tuttavia non ha permesso loro di raggiungere il podio di puntata in quanto hanno fatto meglio Giario Giarratana, Gessica Notaro e Francisco Porcella.

