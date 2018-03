CHIARA CARCANO, LA POSTINA DI C'E' POSTA PER TE/ “Sogno di fare una tv di contatto" (Verissimo)

Chiara Carcano, la nuova postina di C’è posta per te, ospite a Verissimo nel pomeriggio televisivo di Canale 5. Per lei il sogno di lavorare in tv si è finalmente avverato.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Chiara Carcano a Verissimo

La neo ‘postina’ di C’è posta per te, Chiara Carcano, questo pomeriggio farà il proprio ingresso nello studio di Verissimo con tanto di bicicletta. Una bellissima novità per il programma di punta di Canale 5 nel quale mancava ormai dal 2014 un volto femminile ed ossia dall’addio di Raffaella Mennoia, attuale produttrice del format Uomini e donne. Intervistata recentemente da Tv Sorrisi & Canzoni, Chiara non ha saputo nascondere la propria gioia per questa importante opportunità lavorativa che potrebbe rappresentare per la propria carriera un bel trampolino di lancio. La Carcano ha anche parlato dei primi passi mossi nel mondo televisivo ricordando: “Il primo piede in tv l’ho messo come stagista a Grand Hotel Chiambretti, affiancavo la redazione. Poi dopo aver partecipato ad una esperienza di viaggio meraviglioso con Donnavventura su Rete 4, ho cominciato a coltivare il sogno di fare televisione in prima linea”. Un sogno che evidentemente si sta realizzando con la Carcano che ha anche voluto scherzare sul fatto che per diventare una postina non sia stato sufficiente il classico provino: “Ho fatto dei test, come quanto prendi la patente”.

CHIARA CARCANO, PROGETTI PER IL FUTURO

Chiara Carcano ha raccontato a Tv Sorrisi & Canzoni le prime emozioni e le prime difficoltà in questa nuova esperienza nelle vesti di postina al servizio degli ospiti di C’è posta per te. In particolare la Carcano, ha sottolineato come nel primo impatto con i destinatari delle missive, sia assolutamente necessario tranquillizzarli spiegando come quasi sempre basti un rassicurante sorriso: “Un postino di 'C’è posta' si presenta a casa delle persone all’improvviso. Solitamente i 'postinati', così li chiamiamo in gergo, sono spaventati. Li dobbiamo tranquillizzare. Come ci si riesce? Sorridendo. Il mio volto per le persone è nuovo, ci vuole un po’ di tenacia per far capire che sono lì per conto di Maria De Filippi. È andata bene e ora sono nel gruppo: appena c’è bisogno di me, io parto!”. Infine, ha parlato anche del proprio rapporto con la bicicletta non nascondendo di preferire lo scooter e dei progetti futuri: “Prima di questa esperienza era molto buono, ma sono più una ragazza da scooter! In compenso vengo da 12 anni di pallavolo e amo correre, sono una gran sportiva, Futuro? Dopo essermi laureata in marketing ho studiato giornalismo televisivo, ma è un mondo che alla fine non mi interessa: non riuscirei a parlare guardando fissa in camera per mezz’ora. Ho bisogno di avere vicino il pubblico e la gente. Sogno di fare una tv 'di contatto', proprio come questa”.

© Riproduzione Riservata.