CONSTANTINE/ Su Iris il film con Keanu Reeves e Rachel Weisz (oggi, 24 marzo 2018)

Constantine, il film in onda su Iris oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Keanu Reeves, Rachel Weisz e Tilda Swinton, alla regia Francis Lawrence. Il dettaglio della trama.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST KEANU REEVES

Il film Constantine va in onda su Iris oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola fantastica del 2005 che è stata diretta da Francis Lawrence (Red Sparrow, la saga di Hunger Games, Io sono leggenda) ed interpretata da Keanu Reeves (John Wick, la saga di Matrix, Point break - Punto di rottura), Rachel Weisz (La mummia, Il nemico alle porte, The Constant gardener - La cospirazione) e Tilda Swinton (Le cronache di Narnia - Il leone la strega e l'armadio, Doctor Strange, Solo gli amanti sopravvivono). Il film è molto liberamente tratto dalla serie a fumetti Hellblazer, di cui Constantine è il protagonista, edito da una etichetta di proprietà della DC Comics. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CONSTANTINE, LA TRAMA DEL FILM

John Constantine (Keanu Reeves) è un esorcista in profonda crisi di fede, dopo che gli è stato diagnosticato un tumore ai polmoni dovuto al suo vizio del fumo. L'uomo viene coinvolto nelle indagini della detective Angela Dodson (Rachel Weisz), che deve far luce sul suicidio della sorella gemella, Isabel. Ben presto Constantine si rende conto che la morte della ragazza è dovuto ai suoi poteri di medium, con cui aveva previsto l'arrivo in terra di Mammon, uno dei figli di Satana che intende far avverare una delle profezie della Bibbia Infera. Per chiarire ulteriormente la situazione anche Angela cerca di sviluppare dei poteri medianici con l'aiuto di Constantine, ma diventa così il veicolo per trasferire Mammon nel nostro mondo. Nella contesa si inserisce anche l'Arcangelo Gabriele (Tilda Swinton). Quest'ultimo sembra inizialmente schierato contro il demone, ma ben presto rivela di essere suo alleato. Intende infatti sottoporre l'umanità, grazie a Mammon, ad una dura prova a cui solo i dotati di una fede forte e sincera potranno sopravvivere. Per risolvere la situazione, Constantine decide di suicidarsi, sicuro di andare all'Inferno per poter parlare direttamente con Lucifero e riesce a convincerlo a fermare l'Arcangelo Gabriele. Il Principe dell'Inferno infatti non vuole ingerenze di altri demoni sulla Terra, anche se suoi figli. La Terra sembra salva, ma il destino di Constantine è ancora tutto da decidere.

