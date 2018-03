Carolyn Smith e il cancro/ Video: "Io viva grazie alla prevenzione" (Ballando con le stelle)

Carolyn Smith, giudice a Ballando con le stelle, racconta come è stata in grado di dare battaglia al cancro che negli ultimi tempi è tornato a infastidirla.

24 marzo 2018 Francesco Agostini

Ballando con le stelle è diventato oramai un programma cult della televisione italiana, che si poggia su alcuni punti fermi. Chiaramente al primo posto vanno i ballerini, incarnati dai vip in gara: goffi, spesso impacciati o comunque poco avvezzi a ballare davanti a un pubblico o a ballare proprio in generale. D'altronde, se fossero degli esperti, il divertimento non ci sarebbe. L'altro punto di forza, inutile negarlo, sono i giudici. Tra di loro esiste una bella varietà di personalità e di caratterini pepati: pensiamo a un Ivan Zazzaroni, a un Canino o a un Mariotto. Oppure a una Selvaggia Lucarelli (la regina delle polemiche, probabilmente la donna più odiata d'Italia) o a una Carolyn Smith. Quest'ultima, come tutti sanno, sta combattendo una battaglia con il più serio dei mali, il cancro. E va ammirata per questo perché, nonostante tutto, riesce a rimanere spesso sorridente e a svolgere il suo lavoro come forse pochi sarebbero in grado di fare. Purtroppo per la britannica, il male è tornato.

'IL CANCRO E' TORNATO'

Per Carolyn Smith quest'ultimo periodo non è certamente un momento facile della sua vita. Dopo la prima comparsa del cancro e la sua relativa sconfitta tutto sembrava essere andato per il meglio ma ultimamente il brutto male si è prepotentemente riaffacciato, costringendo Carolyn ad alzare di nuovo il livello di guardia alla soglia massima di attenzione. La britannica ha parlato di questo suo momento difficile a Vanity Fair, dove ha spiegato le dinamiche della sua scoperta: "Purtroppo il cancro è tornato, è un'altra volta dentro di me. Non mi vergogno a raccontarlo, purtroppo certi argomenti sono ancora tabù e invece le cose non devono essere così: molte donne hanno bisogno di coraggio e forza per superare certi momenti. I medici comunque hanno parlato a lungo con me e mi hanno tranquillizzato riguardo a questa sua nuova comparsa. Adesso mi sento molto meglio". Un brutto colpo questo, per Carolyn Smith, che però appare sempre una donna forte e pronta a ricominciare.

'CONTROLLATEVI'

Per fortuna Carolyn Smith pare aver preso in tempo questo secondo cancro. La britannica, infatti, era stata già colpita in passato e per questo motivo aveva sviluppato una certa esperienza al riguardo. Esperienza che le ha suggerito (saggiamente) di sottoporsi a controlli costanti e piuttosto ravvicinati, che le hanno permesso di apprendere quest'altra brutta notizia in tempo. Proprio per questo motivo, infatti, la Smith ha voluto lanciare un appello sincero a tutte le donne in ascolto: "Il cancro mi aveva già colpito in passato. Questa volta però me ne sono accorta grazie alla prevenzione e alla vigilanza costante. Lo sconfiggerò ancora una volta, ne sono più che sicura", ha detto su Vanity Fair. La battaglia è ancora lunga ma il messaggio che dobbiamo cogliere è semplice ed immediato: bisogna controllarsi sempre e a distanza anche ravvicinata. Superata una certa età è questo l'unico modo per poter sconfiggere un nemico come il cancro: batterlo sul tempo.

