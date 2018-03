Chiara Ferragni e Fedez/ Video, poppata social per Leone: pioggia di like per Baby Raviolo e la sua mamma

24 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez continuano ad aggiornare l’album social di famiglia. Tornati a casa dove continuano ad essere coccolati dai genitori e dagli amici, Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone si mostrano ai fans sui social. Per mamma Chiara che, con la maternità, è diventata ancora più bella, anche la poppata diventa social. Su Instagram, infatti, la fashion blogger ha pubblicato un video che ha mandato in tilt il social network. In quel di Los Angeles, senza maglietta e senza reggiseno, Chiara, con disinvoltura, compie il gesto più naturale del mondo ovvero quello di allattare Baby Raviolo che sembra affamato. Accanto alla mamma e al suo bambino, vigila papà Fedez che, però, deve fare i conti con la gelosia di Matilda, il cagnolino della Ferragni che continua a dare baci al petto nudo di Fedez. Uno splendido quadro di famiglia in cui i fans hanno notato soprattutto il seno florido della famosa fashion blogger.

CHIARA FERRAGNI ALLATTA LEONE SUI SOCIAL, I COMMENTI SUL SENO

Solitamente magrissima e con una taglia piccola di reggiseno, Chiara Ferragni, grazie alla gravidanza e all’allattamento, sfoggia un seno molto florido che i fans hanno immediatamente notato. “Con un seno così, il latte è assicurato... Complimenti Splendida mamma Chiara Ferragni”, “Non c è cosa più bella e naturale che vedere una mamma allattare il proprio figlio”, “Hai visto che seno che viene su con l’allattamento?”, sono alcuni dei tantissimi commenti lasciati dai followers. Bella, rilassata e serena, Chiara Ferragni che nei prossimi giorni sarà raggiunta anche dalle sorelle, ha sospeso momentaneamente tutti i suoi impegni professionali per trascorrere il suo tempo con il piccolo Leone il cui arrivo ha cambiato per sempre la sua vita e quella di Fedez.

