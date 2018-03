Cristina Ich e Luca Favilla/ Video, il bacio in diretta: nuova coppia in arrivo? (Ballando con le stelle)

Luca Favilla e Cristina Ich a Ballando con le Stelle 2018: i due ballerini impegnati nel riscatto dopo il debutto. Cosa succederà nella seconda puntata?

24 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Cristina Ich e Luca Favilla

Grande successo per Cristina Ich e Luca Favilla, che questa sera tornano in scena dopo lo straordinario risultato raggiunto nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2018. A congratularsi con l'aspirante ballerina per il sensualissimo tango, è stata soprattutto Carolyn Smith, che pur sottolineando qualche difetto della coreografia, ha lodato la volontà della concorrente di migliorarsi puntata dopo puntata: "Sei molto, molto perfezionista, ma volte, come ho già detto, devi stare attenta. Però apprezzo tantissimo i tuoi piedi perché hai fatto tutte le posizioni iniziali fantastiche, come una vera ballerina, e durante il programma hai veramente cercato sempre di puntare", ha ammesso infatti la celebre coreografa nel corso del suo intervento. La perfezione della tecnica dei due ballerini non ha però messo in secondo piano il bacio che si sono scambiati durante coreografia, un gesto apparentemente di scena, che ha aggiunto una gran carica all'intera esibizione. Se vi siete persi il suo tango, potete visualizzare il video su Raiplayit a questo link.

L'ASPIRANTE BALLERINA RINGRAZIA: "LA SFIDA CONTINUA"

Con il loro sensualissimo tango, Cristina Ich e Luca Favilla sono riusciti a conquistare la quinta posizione nella classifica definitiva della seconda serata di Ballando con le stelle; in vista del risultato ottenuto, l'aspirante ballerina ha condiviso sui social la sua lunga riflessione, rivelando di essere soddisfatta del suo percorso a Ballando e di aver fatto molti passi in avanti grazie al duro lavoro di quadra: "Non è stata una settimana facile, per questo sono molto felice dopo la seconda puntata di @ballandoconlestelle: il lavoro nelle prove con @lucafavillaofficial mi ha permesso di migliorare ancora, la giuria ha apprezzato l'impegno e il risultato, il pubblico ci ha sommerso di affetto e di messaggi di incoraggiamento. Grazie a tutti, la sfida continua!". Con il successo della seconda puntata, Cristina Ich e Luca Favilla sembrerebbero avere la strada spianata verso il podio della classifica: riusciranno a confermare questo trend con la nuova esibizione della serata?

