Daniele Rommelli, approderà al serale?/ Amici 17, il ballerino in crisi: nuovo scontro con la Celentano?

Daniele Rommelli potrebbe riprovarci in questa nuova diretta di Amici 17, dopo aver perso la felpa verde a favore di Lauren, riuscirà a portarla a casa questa volta?

24 marzo 2018 Hedda Hopper

Daniele Rommelli

Nessuno lo vuole, nessuno lo capisce e ha poco tempo per far capire davvero chi è e cosa gli piace fare. Questo è quello che Daniele pensa in queste settimane e, ancora di più dopo aver sfiorato la maglia verde sabato scorso per poi vederla finire nelle mani di Lauren, sua "rivale" nella sfida con giudice esterno nella diretta di sabato scorso di Amici 17. Daniele è arrivato nel programma fortemente voluto da Veronica Peparini che continua a credere in lui e ha confermato che il ballerino è il suo primo nome e che lo vuole con lei al serale. Magra consolazione per il ballerino che non trova ancora il benestare di Bill Goodson (che dopo l'entrata al serale di Lauren potrebbe adesso concentrarsi su un altro ballerino, forse Valentina?) e di Garrison. Rimane completamente contro di lui Alessandra Celentano che spesso gli da dello scricciolo e non solo per via del suo fisico minuto ma anche per la sua scarsa presenza scenica. Il valore che Veronica vede in lui non convince la Celentano convinta che l'unico modo per sopperire a mancanze fisiche sia proprio il carattere e la presenza che lui non ha nemmeno nel suo amato hip hop.

DANIELE E IL SUO HIP HOP

Proprio quando parla di Hip Hop, Daniele perde la testa. Per lui non si tratta solo di un modo di ballare ma anche di porsi, di vivere, di comportarsi, una filosofia di vita che non vuole mettere da parte per nessuno, nemmeno se dovrà uscire da Amici 17 senza l'occasione di esibirsi al serale. Proprio di questo ha parlato in settimana con i suoi compagni, a cominciare da Lauren che lo ha abbracciato in lacrime per scusarsi per aver vinto la felpa, e finendo ad Emanuel Lo che lo ha voluto incontrare in sala per parlare un po' con lui, fargli raccontare qualcosa su di sé e, soprattutto, mettere insieme alcuni dettagli del suo essere "libero" e pronto per il serale di Amici 17. Riuscirà oggi in diretta a conquistare il suo posto nell'olimpo del programma? I suoi fan lo sperano ma i suoi compagni, il giudizio dei professori e la classifica di gradimento non lo aiutano molto.

© Riproduzione Riservata.