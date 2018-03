Eleonora Giorgi e Samuel Peron/ La coppia a rischio eliminazione? (Ballando con le stelle 2018)

Eleonora Giorgi con Samuel Peron sono a piedi della classifica di Ballando con le stelle 2018. La coppia riuscirà a recuperare o sarà costretta a lasciare il programma?

24 marzo 2018

Eleonora Giorgi

A Ballando con le stelle 2018, per il momento, Eleonora Giorgi e Samuel Peron risultano una delle coppie peggiori. Nelle scorse puntate la coppia composta da Eleonora Giorgi e Samuel Peron ha offerto prestazioni al di sotto delle aspettative. Nella prima puntata il duo si è cimentato in un classico Charleston che non ha convinto il pubblico e nemmeno i giudici professionisti. A rischio eliminazione, la coppia è riuscita a salvarsi nella seconda manche con un Samba coinvolgente che ha conquistato la sufficienza per i giudici. Tuttavia, la prima serata si è conclusa con l'ultimo posto disponibile, avendo all'attivo soltanto 18 punti. Invece di essere eliminati, i due hanno subito una penalizzazione di dieci punti nella seconda serata. Nella seconda puntata, infatti, i due sembravano molto confusi, forse preoccupati per la situazione del punteggio. Il loro Merengue ha strappato soltanto la sufficienza. Il loro destino sembra ormai segnato e la Giorgi insieme al maestro Peron sembrano ormai vicini all'eliminazione.

A rischio eliminazione?

Spesso, sulla pista, Eleonora Giorgi e Samuel Peron sembrano non comprendersi e i loro balli presentano imperfezioni stilistiche che i giudici non possono fare a meno di notare. Le cose poi sono peggiorate ulteriormente dopo la penalizzazione di ben 10 punti che li ha portati ormai lontani dalle posizioni che contano di più. Il sogno per loro è quello di poter raggiungere almeno le fasi finali della competizione. Nella prossima puntata il maestro di ballo italiano dovrà prendere l'iniziativa e osare di più rispetto alle puntate precedenti. D'altro canto la Giorgi dovrà provare ad essere più reattiva e donare più vitalità alle sue movenze. Occorre ricordare che in questa edizione di Ballando con le Stelle è presente anche il bonus di 40 punti assegnato dall'ospite speciale della serata. Se conquisteranno il cuore dell'ospite attraverso la loro esibizione, allora ci sarà davvero speranza per Eleonora Giorgi e Samuel Peron.

