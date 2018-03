Emma Muscat al serale di Amici 17?/ Dalle lacrime alla felpa verde: oggi potrebbe essere il giorno giusto

Dopo alcune settimane passate seduta in panchina, Emma Muscat è tornata ad essere protagonista di Amici 17 conquistando la fiducia di Carlo di Francesco, approderà al serale oggi?

24 marzo 2018 Hedda Hopper

L'imbuto si stringe e il 7 aprile si avvicina a grandi passi, ecco perchè proprio la diretta di oggi di Amici 17 potrebbe regalare al pubblico una nuova cantante al serale dopo l'ingresso di Einar della scorsa settimana. Maria De Filippi potrebbe trovare un altro modo per fare in modo che due ragazzi ottengano la maglia verde nella puntata di oggi e proprio Emma Muscat potrebbbe essere la prossima della lista. La cantante nei giorni scorsi ha davvero fatto enormi passi avanti fino a che, proprio in diretta, ha finito con lo sciogliersi in lacrime e buttare giù finalmente quel muro che l'ha tenuta lontana dai fan e dai professori. Proprio questo suo passo avanti non ha lasciato indifferente Carlo di Francesco. Il professore ha confermato il suo interesse per Carmen ma è anche disposto a cambiare idea tanto da lasciare la siciliana da parte per mettere al centro proprio la cantante maltese, cosa succederà con questo nuovo supporto da parte sua? Per lei potrebbero davvero aprirsi le porte del serale.

L'INCONTRO CON LUCA TOMMASSINI E IL RAPPORTO CON BIONDO

In settimana, Emma Muscat è stata protagonista del pomeridiano e non solo per via delle confidenze e delle coccole che spesso si scambia con Biondo con il quale, si vocifera, ci sia un interesse amoroso più che di amicizia. Emma ha avuto modo di lavorare ai nuovi pezzi che potrebbe cantare sabato pomeriggio ma anche di incontrare Luca Tommassini. Il nuovo direttore artistico del programma ha voluto incontrare la cantante per sondare il terreno e scoprire quale sarà il suo modo di affrontare il serale ma ha letto in lei una doppia anima, una più intima e pronta ad usare solo voce e piano per le sue esibizioni, e una più rock con tanto di luci e balli. Luca l'ha invitata ad osare e lasciarsi andare per trovare finalmente qualcosa che possa accontentare le sue due essenze e farla esplodere. Riuscirà davvero a trovare la strada migliore che la porterà in alto al serale di Amici 17?

