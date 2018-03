FLAVIO MONTRUCCHIO/ Marito di Alessia Mancini: “Siamo molto in sintonia, è il nostro segreto” (Verissimo)

Flavio Montrucchio nel salotto di Silvia Toffanin nello spazio dedicato all’Isola dei Famosi. Il marito della naufraga Alessia Mancini è reduce dalla sorpresa fatta in Honduras.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Flavio Montrucchio ospite a Verissimo

Flavio Montrucchio si racconterà a Verissimo nel consueto appuntamento del sabato pomeriggio. Nello specifico, il vincitore del Grande Fratello 2001, sarà protagonista dello spazio riservato all’Isola dei Famosi e ai vari personaggi connessi. Flavio Montrucchio è nelle vesti di marito di Alessia Mancini, naufraga e uno dei volti principali di questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Il loro è stato ed è un solido matrimonio che sembra non conoscere crisi, prova ne è la sorpresa che Flavio Montrucchio ha fatto alla sua Alessia pochi giorni fa nei caldi mari dell’Honduras. Flavio infatti si è reso protagonista di una bellissima dichiarazione d’amore per Alessia Mancini. Con la scusa di una prova di apnea, Alessia Mancini è stata chiamata da Alessia Marcuzzi ad andare in spiaggia, dove avrebbe dovuto raggiungere una barchetta e aprire un forziere sott’acqua. Tuttavia dopo pochi minuti Alessia ha cominciato a vedere da lontano suo marito Flavio che con un megafono le ha urlato una vera e propria dichiarazione d’amore. Una bellissima sorpresa per Alessia che Flavio conosce da ben quindici anni e che considera la donna più importante della sua vita nonché la mamma più bella del mondo.

FLAVIO MONTRUCCHIO: “MI SENTO PRIMA DI TUTTO UNA PERSONA COME TUTTE LE ALTRE”

Flavio Montrucchio di fatto durante l’esperienza di sua moglie Alessia Mancini all’Isola dei Famosi, non le ha mai fatto mancare il proprio appoggio, sostenendola anche da lontano. Inoltre in una delle ultime interviste rilasciate circa il rapporto con sua moglie, così solido e duraturo, Flavio ha spiegato: “Spesso mi hanno chiesto come faccio a essere ancora sposato con la stessa donna. Non lo so, forse dipende davvero dal fatto che mi sento prima di tutto una persona come tutte le altre. E sono sicuro che anche Alessia si senta così". Le sue qualità però si possono constatare anche sul piano dei figli, per il quale è un padre premuroso e presente: “Sono sempre stato molto presente e attivo, perché mi fa piacere e perché penso che sia giusto. Certo, io ho la fortuna di fare un lavoro che non ha orari fissi, anche se poi mi capita di stare lontano da casa un mese di fila, ma, quando ci sono, porto i miei figli a scuola, li vado a prendere, li accompagno a danza, in piscina. Insomma, tutto quello che serve, lo faccio senza problemi. E con piacere. Alessia è abbastanza il prototipo della mamma moderna, che tiene alle regole della tradizione, ma che lascia che i figli seguano le loro passioni, che li stimola a fare nuove esperienze, li aiuta, li sostiene e li sprona. E poi è molto attenta a uno stile di vita sano, a un’alimentazione biologica. Siamo molto in sintonia in questo, come in tutto il resto, d’altronde. Se dovessi darle un voto, super promossa, senza dubbio".

