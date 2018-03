FRANCESCA ROCCO/ "Ho una voglia di vivere che mi abbraccia a 360 gradi!" (Verissimo)

Francesca Rocco oggi pomeriggio sarà ospite di Sivia Toffanin nel consueto appuntamento con Verissimo. L'ex gieffina, che ha da poco spento 34 candeline, sarà la protagonista di...

24 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Francesca Rocco (Facebook)

A un passo dalla sua ospitata a Verissimo e in occasione del suo 34 esimo compleanno, Francesca Rocco ha pubblicato un lungo post su Instagram, con il quale ha fatto un resoconto della sua vita. Nelle sue parole, soprattutto la realizzazione vissuta con l'arrivo della sua piccola Ginevra, una nascita che ha suggellato l'amore con Giovanni Masiero e che ha riempito profondamente la sua vita: "Posso dire di sentirmi realizzata, felice e mamma (questa nuova veste mi piace troppo) - ha ammesso infatti l'ex concorrente del Grande Fratello 13 - credo di non poter desiderare altro se non che tutto (aspetto lavorativo e non) prosegua così e anche meglio!". Nelle sue dichiarazioni, anche un proposito per il futuro, visto come uno spettacolo da portare in scena senza mai tirarsi indietro: "Ho una voglia di vivere che mi abbraccia a 360 gradi! Sempre pronta e in prima fila perché fondamentalmente sono nata per vivere una vita su di un palcoscenico! Quindi....che lo show abbia inizio". A questo link è possibile visualizzare il suo post direttamente su Instagram.

PRESTO UN FRATELLINO PER GINEVRA?

Francesca Rocco torna nuovamente a Verissimo dopo la sua intervista dello scorso ottobre, quando assieme al suo consorte Giovanni Masiero ha presentato ai suoi numerosissimi fan la sua piccola Ginevra. Nel salotto di Silvia Toffanin, oggi pomeriggio l'ex gieffina parlerà della sua maternità e del rapporto che ormai da molti anni la lega a Masiero, ripercorrendo alcuni brevi filmati della loro avventura nella casa del Grande Fratello 13. In una recente intervista concessa al settimanale Chi, Francesca Rocco ha svelato alcuni dettagli inediti della sua nuova vita al fianco della sua piccola Ginevra, rivelando di volersi concentrare unicamente sulla sua crescita e di voler attendere ancora un po' prima di darle un fratellino: "Altri bambini? No, per ora no. E’ giusto donare amore a questa creatura che di giorno in giorno regala con piccoli gesti le novità di una vita che cresce". A distanza di qualche mese da queste dichiarazioni, l'ex gieffina avrà cambiato idea?

