FRANCO DI MARE/ Preoccupazione per il mal di schiena del conduttore di UnoMattina (TV Talk, 24 marzo)

Franco di Mare a TV Talk, 24 marzo. Preoccupazione per il mal di schiena del conduttore di UnoMattina, assente dal 19 marzo ma ora, sembra, pronto al rientro

24 marzo 2018 Fabio Belli

Franco Di Mare a Tv Talk

Dovrebbe esserci anche Franco Di Mare nella puntata di Tv Talk di sabato 24 marzo 2018. Il condizionale è d'obbligo visto che dal 19 marzo scorso il popolare conduttore di UnoMattina è alle prese con un pesante mal di schiena che l'ha costretto a lasciare il suo posto in trasmissione a Marco Frittella: molti telespettatori si sono preoccupati, ma non è la prima volta che il conduttore deve assentarsi. Franco Di Mare soffre infatti da tempo di lombalgia, e spesso è stato costretto a restare fermo ai box, e una volta ha dovuto anche ricorrere ad un ricovero in clinica per rimettersi in piedi il più presto possibile.

IL LIBRO "BARNABA IL MAGO"

Lo stesso Franco Di Mare ha voluto tranquillizzare i suoi fans dopo la sua prolungata assenza da Unomattina: "Amici miei credetemi, sono molto dispiaciuto di non mantenere la promessa fatta. Ma spesso tra il dire e il fare, come si dice… la schiena dà ancora qualche problema.” Promessa riguardo il ritorno immediato a Unomattina dopo i problemi alla schiena, dai quali sta recuperando, sempre per sua stessa ammissione, grazie a farmaci e cure della clinica che cura la sua lombalgia da diversi anni ormai. La presenza ad un evento della Feltrinelli per la presentazione del libro "Barnaba il Mago" lascia comunque presagire come per Franco Di Mare ci sarà il previsto passaggio a TV Talk prima del ritorno a Unomattina.

L'AFFETTO DEI TELESPETTATORI

Sulla pagina ufficiale Facebook del conduttore del contenitore del mattino della Rai, si moltiplicano i messaggi di affetto e di pronta guarigione. Soprattutto la sua rubrica "Sarò Franco", con cui parla con schiettezza dei più svariati argomenti, è diventata un must per molti italiani che ammirano la capacità di Franco Di Mare di riuscire a porsi senza veli intellettuali e di convenienza nei suoi ragionamenti di fronte al pubblico, mantenendo però una grande dote professionale. E il suo rientro a UnoMattina sarà sicuramente il più gradito di una primavera che, proprio a causa del cambio di stagione, ha messo a dura prova la sua schiena.

