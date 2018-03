Fabio Canino/ Il giudice non si sbilancia mai troppo (Ballando con le stelle 2018)

Fabio Canino si conferma per la decima volta giudice di Ballando con le stelle. Lo scrittore per ora non ha espresso preferenze tra i concorrenti in gara.

24 marzo 2018 Redazione

Fabio Canino

Per la decima volta Fabio Canino è giudice a Ballando con le Stelle. Lo scrittore fiorentino cinquantatreenne è una presenza sempre gradita nello studio televisivo ed i suoi giudizi spesso sono interessanti ed articolati in maniera valida. Nella scorsa puntata, la seconda di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle 2018, Fabio Canino si è mantenuto abbastanza basso con i voti assegnati ai concorrenti in gara. Infatti, i giudizi altisonanti sono stati davvero pochi da parte sua. Da evidenziare comunque un bel dieci, il massimo dei voti disponibili, che Fabio ha deciso di dare alla coppia composta da Giovanni Ciacci e Raimondo Totaro. I due ballerini si sono esibiti in un Boogie davvero simpatico che ha colpito e divertito il giudice fiorentino. Il giudice ha assegnato 9 alla coppia composta da Gessica Notaro e Stefano Oradei. Il duo, infatti, ha portato nella sala da ballo un'atmosfera magica grazie ad una bachata emozionante e sensuale. Con il voto di Fabio Canino, la coppia Notaro-Oradei è riuscita a vincere la serata, posizionandosi al primo posto nella classifica generale.

Il giudice dal voto "politico"

È stato bocciato da Canino invece il duo Minghi-Togni: per lui, la salsa messa in atto dalla coppia non è stata particolarmente efficace e ha meritato soltanto un 4. Come nelle altre edizioni, Fabio Canino si dimostra un giudice corretto ed imparziale. Non si esprime con voto troppo larghi e spesso non svela le sue preferenze. Interessante notare come i voti della prima puntata siano stati per la maggior parte sufficienze. Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2018 sarà interessante scoprire quali saranno i voti del giudice Fabio Canino. Se dovesse riconfermare un voto positivo alla coppia Ciacci-Totaro sarà facilmente auspicabile la preferenza di Canino nei confronti dei due ballerini. Ciò metterebbe in discussione l'attuale classifica generale che vede i due danzatori al decimo posto.

© Riproduzione Riservata.