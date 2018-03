Francesco Porcella con Anastasia Kuzmina/ Paolo Belli mette i due in imbarazzo... (Ballando con le stelle)

24 marzo 2018 Fabio Belli

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'avventura a Ballando con le Stelle 2018 tra le varie coppie, non c'è solamente la gara nella mente dei concorrenti. In particolare, la coppia composta dal surfista di origine sarda Francisco Porcella e la ballerina Anastasia Kuzmina, sta dimostrando di possedere un grandissimo feeling, che va oltre la semplice intesa professionale. E in molti già immaginano che l'assidua frequentazione tra i due e in tanti allenamenti sulla pista da ballo, possano aver fatto sbocciare di più di una semplice amicizia. Almeno è quanto ipotizza Paolo Belli, ammiccando nel corso di una diretta Facebook sulla pagina della conduttrice di Ballando con le Stelle 2018, Milly Carlucci, affiancata nella conduzione proprio da Paolo Belli.

LE ALLUSIONI DI PAOLO BELLI

Tante le allusioni di Paolo Belli durante la diretta: prima il musicista ha chiesto direttamente a Francisco Porcella se fosse stato in compagnia di Anastasia quando appena ventiquattr'ore prima aveva approfittato di un po' di tempo libero per andare al mare e allenarsi col suo amatissimo surf (eventualità né smentita né confermata da Porcella); non contento, Belli si è rivolto ai due chiedendo le motivazioni di una discussione animata che avevano avuto durante gli allenamenti. Il leader della Big Band ha chiesto se eventualmente fosse stata solo la tensione della gara a farli litigare, oppure se i motivi fossero stati anche... personali. E anche in questo caso i due, un po' imbarazzati, hanno preferito non rispondere.

TERZI TRA I FAVORITI

Al di là delle possibili implicazioni, è però ormai evidente come sulla pista da ballo la coppia composta da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina funzioni molto bene, tanto da essere considerata una delle tre favorite per la vittoria finale a Ballando con le Stelle 2018. Almeno stando a quelle che sono le quote dei bookmaker. La coppia strafavorita per il momento è quella composta da Gessica Notaro e Stefano Oradei, la cui vittoria viene proposta a una quota di 1.90. Al secondo posto tra le favorite, la coppia Cesare Bocci-Alessandra Tripoli, quindi quota 7.00 per il duo Porcella-Kuzmina, le cui credenziali potrebbero però continuare a crescere col passare delle puntate di Ballando con le Stelle 2018.

