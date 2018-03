GHOST RIDER/ Su Tv8 il film con Nicolas Cage e Eva Mendes (oggi, 24 marzo 2018)

Ghost Rider, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Eva Mendes e Sam Elliott, alla regia Mark Steven Johnson. La trama del film nel dettaglio.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST NICOLAS CAGE

Il film Ghost Rider va in onda su Tv8 oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di supereroi del 2007 che è stata diretta da Mark Steven Johnson (Daredevil, La fontana dell'amore, Killing season) e interpretata da Nicolas Cage (Il mistero dei templari - National treasure, Face off - Due facce di un assassino, Con air), Eva Mendes (2 fast 2 furious, Hitch - Lui sì che capisce le donne, Poliziotti di riserva) e Sam Elliott (Il duro del Road House, Il grande Lebowski, la serie tv The ranch). Il film è stato tratto dalla serie a fumetti Ghost Rider, della Marvel Comics, ma non fa parte del Marvel Cinematic Universe, nato solo nel 2008 con il film Iron Man. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

GHOST RIDER, LA TRAMA DEL FILM

XIX secolo. Carter Slade (Sam Elliott), Ghost Rider dell'epoca, dovrebbe consegnare a Mefisto (Peter Fonda) un contratto con le anime dei cittadini di San Venganza. L'uomo però si ribella e nasconde il documento. XX secolo. Barton (Brett Cullen) e Jonny Blase (Nicolas Cage) sono padre e figlio e insieme realizzano degli spettacoli itineranti di acrobazie motociclistiche. Quando a Barton viene diagnosticato un cancro incurabile a Johnny appare Mefisto, che gli offre di guarire il padre in cambio della sua anima. Johnny accetta, ma il contratto si rivela un inganno. Il padre guarisce miracolosamente dal cancro, ma poco dopo perde la vita in un incidente motociclistico durante uno spettacolo. Johnny cerca quindi di ribelarsi a Mefisto, che gli assicura però che un giorno arriverà per incassare il suo credito. Alcuni anni dopo, Johnny è diventato un motociclista acrobata di grandissimo successo. Nella sua vita ricompare anche Roxanne (Eva Mendes), una sua vecchia fiamma che ora fa la giornalista televisiva. I due riallacciano la vecchia relazione. Nel frattempo Blackheart (Wes Bentley), uno dei figli di Mefisto, arriva sulla Terra e scatena una strage insieme ad un gruppo di demoni suoi sottoposti mentre è alla ricerca del contratto di San Venganza. Per Mefisto è il momento di mettere in gioco la sua pedina per fermare i piani del figlio, Johnny viene quindi trasformato in uno scheletro fiammeggiante, armato di una moto animata dal fuoco infernale e da una catena magica. Il suo compito sarà fermare Blackheart prima che possa reclamare per sè le anime di San Venganza.

