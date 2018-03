GIANFRANCO APICERNI, POSTINO DI C'E' POSTA PER TE/ “Ogni consegna sa regalare nuove emozioni” (Verissimo)

Il famoso postino di C’è posta per te, Gianfranco Apicerni, assieme alla propria inseparabile bici è ospite a Verissimo. Il racconto del primo contatto con i destinatari della Posta.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Gianfranco Apicerni a Verissimo

Tra gli ospiti di Verissimo ci sarà il postino di C’è posta per te, Gianfranco Apicerni. Si tratta di uno dei ‘veterani’ della squadra dei postini (sono tutti ospiti di Verissimo comprese le loro biciclette) di Maria De Filippi giacché la sua collaborazione ormai va avanti dal 2011 e come lui ha avuto modo di raccontare recentemente ai microfoni di Tv Sorrisi & Canzoni, ogni consegna sa regalare nuove emozioni richiedendo il massimo impegno e professionalità. Nello specifico Apicerni ha raccontato di come sia necessario prepararsi al meglio per il primo contatto con i destinatari delle missive allo scopo di ottenere tanta spontaneità: “Abito a Roma e pochi giorni fa sono andato in Sicilia in 'missione' per Maria. Quando sei lì, dopo un lungo viaggio con un membro della redazione e l’operatore di ripresa, devi prepararti perché il primo contatto con i “postinati” sia quello giusto. Non possiamo fare finta o aspettare che si preparino al nostro arrivo, è importante vedere la loro sorpresa e non si torna a casa fino a quando non abbiamo lasciato la nostra busta”.

GIANFRANCO APICERNI, “POSTINO? NON BASTA AVER FATTO TV”

Nella medesima intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, Gianfranco Apicerni ha raccontato come spesso gli sia capitato di imbattersi in destinatari di missive preoccupati di aver fatto qualcosa di grave o che non ne ha voluto proprio sapere neppure di accettare la lettera: “Se dovessi ricevere una busta, penserei subito a tutto quello che ho fatto di male nella vita, quindi capisco anche chi si mostra preoccupato.. A volte un membro della redazione sale a casa senza telecamere per spiegare cosa sta accadendo. A volte non c’è verso, non accettano l’invito. E in quel caso la storia non può andare in onda”. Su una specifica domanda sul ruolo di postino, Apicerni non ha nascosto come l’esperienza televisiva pregressa non gli sia stata tanto di aiuto tant’è che nelle prime missioni è stato affiancato dai più esperti: “Anche se di tv ne avevo fatta parecchia, visto che venivo dal reality sul calcio 'Campioni, il sogno' e da 'Uomini e donne' come tronista, ho avuto un periodo di 'affiancamento' con i postini storici e solo con il tempo ho capito che il segreto per fare le cose per bene non è mostrare disinvoltura, ma delicatezza ed educazione”.

