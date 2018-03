Gessica Notaro e Stefano Oradei/ Video: l'ex miss promossa a pieni voti dalla giuria (Ballando con le stelle)

Dopo aver scatenato la commozione di Guillermo Mariotto, Gessica Notaro e Stefano Oradei tornano in pista per confermare il successo dell'ultima puntata (Ballando con le stelle)

24 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Gessica Notaro (Facebook)

Con la loro Bachata sulle note di "Killing me softly", Gessica Notaro e Stefano Oradei sono riusciti a conquistare con successo il primo posto della classifica di Ballando con le Stelle 2018, ma l'assegnazione del tesoretto a fine puntata ha portato in cima Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, che sono riusciti a risalire la graduatoria, soffiando all'ex miss la tanto ambita prima posizione. Certa del proprio talento, Gessica Notaro non si è però persa d'animo e qualche giorno fa, approfittando di un momento di relax, ha condiviso sui social un messaggio per il suo adorato coach: "Un altro piccolo traguardo raggiunto. Grazie a te alpha Stefano Oradei per tutto il cuore e l’impegno che metti nel realizzare tutto questo, ti voglio bene", si legge sul profilo social della concorrente, che ha accompagnato il suo messaggio con una foto che la ritrae stretta nell'abbraccio del suo maestro di danza. È la sintonia di coppia la vera arma del loro successo? A questo link vi segnaliamo il post condiviso su Facebook da Gessica Notaro.

IL MESSAGGIO COMMOSSO DI CAROLYN SMITH

Prese, volteggi e passi coordinati non hanno fermato Gessica Notaro e Stefano Oradei, che con la loro coreografia sulle note di "Killing me softly" hanno conquistato il parere unanime di tutti i membri della giuria. "Veramente fantastica, non sembri neanche una concorrente - ha ammesso in particolare Carolyn Smith - sembri una ballerina veramente brava e splendida. Atai facendo vedere il coraggio, la grinta e la determinazione per dare un bel messaggio!". Fra gli interventi dei giurati, però, non possiamo non ricordare quello di Ivan Zazzaroni, che ha preso la parola e ha ringraziato il coach per lo spettacolo realizzato: "Volevo ringraziare Stefano Oradei perché questa è la più bella baciata che io abbia mai visto, perché la ballata unita ha trovato una ballerina stupenda". Se vi siete persi l'esibizione di Gessica Notaro e Stefano Oradei, potete visualizzare il video su Rai Play cliccando a questo link.

