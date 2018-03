Giaro Giarratana con Lucrezia Lando/ Coppia nella vita? La sorpresa dell'edizione (Ballando con le stelle)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono la coppia che non ti aspetti. Il modello e la ballerina, new entry a Ballando con le stelle 2018, hanno conquistato la giuria e il pubblico.

24 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Giaro Giarratana

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando Ballando con le stelle. I due infatti godono di un feeling eccezionale mentre ballano e stanno riuscendo a conquistare l'approvazione dei giudici. Nelle puntate precedenti Giaro Giarratana e Lucrezia Lando hanno eseguito balli belli da vedere e molto affascinanti. Infatti, nella prima puntata la coppia ha eseguito una Salsa "caliente" deliziando il pubblico in studio e a casa. Il loro ritmo ha contagiato anche i giudici presenti alla trasmissione e il loro risultato finale è stato estremamente positivo. Non a caso, la coppia alla fine della prima serata è riuscita ad acquisire l'ottava posizione, guadagnando anche 5 punti con la formula del tesoretto social. I risultati sono migliorati ancor di più durante la seconda serata quando i due hanno deciso di eseguire un Freestyle moderno e dinamico. Il finale carico di luci ed effetti visivi ha mandato in visibilio il pubblico estasiando chiunque all'interno della pista da ballo.

Giaro Giarratana e Lucrizia Lando: La coppia che non ti aspetti

Grazie alla loro particolare esibizione, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono riusciti ad accumulare addirittura 44 punti, scalzando gli altri concorrenti e posizionandosi in terza posizione! La terza puntata sarà un vero e proprio esame per la coppia composta da Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. I due dovranno riconfermare il terzo posto della puntata precedente e tutti i riflettori saranno puntati su di loro. Sarà interessante vedere come i due gestiranno la pressione. Ancor più interessante sarà vedere quale tipologia di ballo sceglieranno per tentare la scalata completa alla classifica generale. Molto probabilmente, la coppia opterà per un ballo fresco e moderno. In fondo, Giarratana e Lando hanno conquistato il pubblico giovane sui social e il loro Freestyle è piaciuto davvero a tutti. Se sapranno tenere a bada la pressione e l'ansia i due potrebbero davvero diventare la sorpresa di questa edizione.

