Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Ivan Zazzaroni: nuova lite o scuse ufficiali? (Ballando con le stelle)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tornano a Ballando con le Stelle dopo la polemica nata dal mancato giudizio di Ivan Zazzaroni. Riuscirà il duo a conquistare il suo parere?

24 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Raimondo Todaro E Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018

A una settimana esatta dalle polemiche nate in seguito al giudizio mancato di Ivan Zazzaroni, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tornano in pista per il nuovo episodio di Ballando con le Stelle 2018. I due ballerini, infatti, sono certi di poter dimostrare tutto il loro talento e, forti del parere del pubblico, questa sera faranno di tutto per dare il meglio nella nuova coreografia. La loro sfida, però, riparte dal un modesto decimo posto in classifica, conquistato in seguito a una esibizione poco convincerne e considerata, da una parte della giuria, priva di emozioni. Tuttavia, con il Boogie sulle note di "Don't be cruel" l'effetto macchietta è stato scongiurato e la coppia, determinata a risalire la graduatoria, da questo momento in poi è pronta a conquistare anche il parere dei giurati più esigenti. Riusciranno Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a sotterrare l'ascia di guerra e a trovare la formula giusta per "incantare" Ivan Zazzaroni? Se vi siete persi la loro esibizione e i pareri dei quattro giurati in sala, potete rivedere la breve clip a questo link.

IN PISTA, MA CON IL SORRISO!

In coppia con Raimondo Todaro, Giovanni Ciacci è pronto a dare il via alla sua terza esibizione a Ballando con le stelle 2018, con la consapevolezza che questa volta, ad accompagnarlo nel corso dell'intera diretta, ci sarà il sorriso. Il concorrente, infatti, qualche ora fa ha condiviso sui social un pensiero di Charlie Chaplin sull'importanza del sorriso e, pubblicando una divertente immagine che lo ritrae insieme al suo coach, ha velatamente ammesso di voler replicare alle parole dei suoi detrattori semplicemente sorridendo. Il suo post, naturalmente, è stato preso d'assalto dai suoi numerosissimi fan, che mettendo in ombra i commenti dei pochi detrattori, hanno regalato al concorrente una nuova consapevolezza. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, di conseguenza, questa sera dovranno dare il meglio lasciandosi alle spalle quei piccoli errori di esecuzione che hanno penalizzato fino a oggi il loro percorso, con la speranza di far breccia nel cuore di Ivan Zazzaroni e ottenere, così, un buon posto in classifica.

© Riproduzione Riservata.