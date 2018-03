Grande Fratello 2018, Barbara D'Urso conduttrice/ "Perché Barbara Palombelli ha detto no": parola di Costanzo

Grande Fratello 2018, Barbara D'Urso conduttrice al posto di Barbara Palombelli che avrebbe detto no pur essendo stata la prima scelta: parola di Maurizio Costanzo.

24 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è la conduttrice del Grande Fratello 2018 che tornerà in onda, in prima serata su canale 5, con un’edizione tutta nuova, dal prossimo 23 aprile. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live avrebbe detto sì dopo un lungo corteggiamento. In realtà, il suo nome sarebbe saltato fuori dopo il no di Barbara Palombelli che, con la conduzione di Forum, ha conquistato una fetta importante di pubblico. I vertici Mediaset, infatti, avrebbero voluto proprio la Palombelli alla guida del padre di tutti i reality. Tuttavia, di fronte al suo rifiuto, avrebbero puntato sulla D’Urso che, da anni, è garanzia di successo. A rivelarlo è Maurizio Costanzo che, su Libero, scrive: “Barbara Palombelli ha notoriamente molto successo su Canale5 e su Rete4 con Forum. Ogni tanto il suo nome viene indicato per la conduzione di altri programmi, ma poi decade" – scrive Costanzo che poi aggiunge – "È successo anche di recente: si è sentito dire a lungo che la Palombelli sarebbe stata alla guida del prossimo Grande Fratello, in onda su Canale5. Al contrario, la Palombelli ha detto ancora una volta no e sembra che al suo posto sia stata chiamata un' altra Barbara, cioè la D'Urso".

GRANDE FRATELLO 2018, CONCORRENTI E DURATA

Il Grande Fratello 2018, salvo cambiamenti dell’ultima ora, prenderà il via lunedì 23 aprile e durerà, secondo le anticipazioni di Spy, appena 40 giorni. Inoltre, non sarà coperto da una diretta 24 ore su 24 come accaduto nelle precedenti edizioni, ma la diretta sarà sospesa tra le 7.00 e le 10.00 del mattino. A varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, oltre a persone sconosciute, dovrebbero essere anche personaggi famosi del mondo del web e concorrenti delle vecchie edizioni. “C’è una fashion blogger del Nord Italia, già conosciuta nel settore, che ha fatto perdere la testa agli autori del Grande Fratello”, ha dichiarato Gabriele Parpiglia ai microfoni di Ultime dall’Isola. Per quanto riguarda i nomi degli opinionisti, spuntano quelli di Cristiano Malgioglio, Vladimir Luxuria e Platinette anche se il sogno di Barbara D’Urso sarebbe, secondo Spy, Mara Maionchi.

© Riproduzione Riservata.