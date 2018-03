Guillermo Mariotto/ Il giudice fa il tifo per la coppia Porcella-Kuzmina? (Ballando con le stelle 2018)

Al tavolo della giuria di Ballando con le stelle 2018 ci sarà Guillermo Mariotto, che è rimasto colpito dall'esibizione di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmin

24 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Guillermo Mariotto è tornato a far parte della giuria di Ballando con le Stelle 2018. Lo stilista venezuelano, naturalizzato italiano, è l’unico giurato che ha partecipato a tutte le edizione del talent di Rai 1. L'ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata davvero molto intensa per tutta la giuria e in particolare per Guillermo Mariotto. Il giurato cinquantaduenne è sembrato molto coinvolto durante i balli e diverse coppie hanno conquistato la sua approvazione. Il giudice ha infatti assegnato ben tre dieci, il massimo della votazione, a tre coppie diverse. Mariotto è stato impressionato prima dalla performance di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando che si sono esibiti in un sbarazzino freestyle. Poi, lo stilista è rimasto colpito dall'esibizione di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, protagonisti di un ottimo merengue. Grazie al voto del giudice, la coppia Porcella-Kuzmina è riuscita a raggiungere la seconda posizione all'interno della classifica generale. Infine, l'ultimo 10 è andata alla coppia composta da Gessica Notaro e Stefano Oradei, duo che ha poi vinto la serata. Mariotto ha assegnato soddisfatto un dieci pieno dopo essersi goduto un'emozionante bachata che ha mandato in visibilio anche il pubblico in studio. Allo stesso tempo, Mariotto ha assegnato due alla coppia Eleonora Giorgi e Samuel Perone.

Il giudice fa il tifo per la coppia Porcella-Kuzmina?

Nonostante la sua proverbiale imparzialità, Guillermo Mariotto sembra prediligera la coppia Porcella-Kuzmina. Non a caso, in due puntate e con due balli eseguiti, Mariotto ha sempre conferito il massimo dei voti al duo. Sarà interessante seguire la puntata di questa sera di Ballando con le Stelle per vedere i voti che Guillermo Mariotto assegnerà alle coppie rimaste in gara. La curiosità è quella di seguire l'esibizione di Francisco Porcella ed Anastasia Kuzmina in modo da comprendere se la preferenza nei confronti di questa coppia è reale oppure no. Interessante anche scoprire se il giudice se evolverà la sua opinione nei confronti della coppia composta da Eleonora Giorgi e Samuel Peron. Quest'ultimi sono in una disastrosa situazione e solo un voto positivo di tutti i giudici potrà salvarli dalla probabile eliminazione.

