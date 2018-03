INTO THE SUN/ Su Rete 4 ilfilm con Steven Seagal e Matthew Davis (oggi, 24 marzo 2018)

Into the sun, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal e Matthew Davis, alla regia Christopher Morrison. La trama del film nel dettaglio.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Il film Into the Sun va in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola prodotta nel 2005 grazie a una collaborazione congiunta Nippo-Americana e diretto da Christopher Morrison. La pellicola d’azione con connotazioni noir è stato prodotta grazie all’interessamento di un cartello di case di produzione (Destination Films, Franchise Pictures, Steamroller Productions), che hanno acquistato il soggetto dall'attore Steven Seagal, che non solo interpreta il ruolo di protagonista principale, ma presta la sua opera anche per la bella sceneggiatura. Il film musicato ottimamente da Stanley Clarke è già apparso all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene nuovamente mandato in onda questa sera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INTO THE SUN, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sull’indagine compiuta dagli agenti della CIA Travis Hunter (Steven Seagal) e Sean Mac (Matthew Davis) relativamente alla morte del governatore della capitale giapponese. L’indagine doveva essere effettuata inizialmente dagli agenti federali dell’FBI, quest’ultimi passano il caso alla CIA stante il possibile coinvolgimento della potente mafia cinese, la brutale Yakuza. I due affrontano l’indagine all’antitesi, con Travis che appare notevolmente svogliato e Sean che invece si appassiona immediatamente al caso, studiando le leggi doganali giapponesi e cercando di carpire il modo di agire della brutale Yakuza. I due piano piano risalgono le gerarchie della criminalità giapponese e scoperchiano un florido traffico di sostanze stupefacenti, messo in atto da Kuroda e Chen, due personaggi di spicco della criminalità nipponica. La pellicola porta lo spettatore nei sotterfugi del crimine organizzato, con i due agenti che capiscono quanto sia difficile mettere fine a quello che sembra un modo di agire antichissimo, fatto di codici indecifrabili e violenza gratuita. Ai due agenti si aggiunge un esperto di tatuaggi, Kawamura, quest’ultimo è spinto da motivazioni personali, stante che Kurda aveva nel passato sterminato per motivi futili la sua intera famiglia. il gruppo dei tre presta il fianco ai sicari della brutale criminalità organizzata, alla fine però il bene come spesso avviene nei film polizieschi, trionferà anche se per farlo ha bisogno di un grosso tributo di sangue.

