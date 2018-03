Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi fuori? Un'ex naufraga: "Non sa fare il proprio mestiere"

Isola dei Famosi 2018, nuove e forti accuse da un ex naufrago per Alessia Marcuzzi. Manuela Villa sbotta: "L'Isola è in mano a gente che che non sa fare il proprio mestiere"

24 marzo 2018

Isola dei Famosi 2018

L'arrivo di Valeria Marini all'Isola dei Famosi ha smosso e non poco gli equilibri che si erano con difficoltà creati tra i naufragi di Playa Dos. Tutti credono che la bombastica showgirl sia una concorrente a tutti gli effetti, ma la verità è che Valeria rimarrà solo per poco come "infiltrata speciale". Eppure il compito assegnatole da Alessia Marcuzzi e dalla produzione dell'Isola, la Marini lo sta svolgendo benissimo. Solo pochi giorni di permanenza sono bastati per scatenare i primi dissapori; Valeria ha infatti avuto un primo scontro con Alessia Mancini, accusandola alla fine del battibecco di essere una calcolatrice - "calcoli tutte le cose che dici e che fai” - e di avere la "sindrome del capetto". Ma è proprio grazie a Valeria che, nei prossimi giorni, potrebbero scatenarsi i primi siparietti hot in Honduras, nonostante l'addio di Marco Ferri.

Manuela Villa: "L'Isola di quest'anno? Neppure un programma!"

Valeria Marini potrebbe risollevare le sorti di un'edizione dell'Isola dei Famosi non proprio fortunata a causa della polemica infinita sorta dal "canna-gate". Non si arrestano infatti le accuse nei confronti della produzione e soprattutto di Alessia Marcuzzi, rei, secondo molti, di aver nascosto la verità, mostrando solo ciò che si voleva. Ma nei confronti del programma e, in particolare, di questa edizione, arrivano le accuse di un altro ex naufrago, che l'Isola l'ha anche vinta. Stiamo parlando di Manuela Villa che, intervistata da Vero, ammette: "L'edizione de L'Isola dei Famosi che sta andando in onda non mi sembra neppure un programma. L'Isola, quella vera, era quella che facevamo noi. Adesso è in mano a gente che che non sa fare il proprio mestiere". Un'accusa davvero forte quella della Villa, che aumenta la lista di consensi persi da questa conduzione.

