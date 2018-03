Justin Bieber incidente stradale/ Come sta? Grande paura per i fan: ecco cosa è accaduto

Attimi di paura per Justin Bieber: la nota popstar è stata vittima di un incidente stradale a Los Angeles. Il cantante si è scontrato con una Land Rover, ecco come sta

Momenti di grande preoccupazione per Justin Bieber. Il noto cantante, popstar amatissima a livello mondiale, è stato vittima di un incidente stradale. È successo venerdì sera, come riporta Tmz, sulla nota Sunset Boulevard di Los Angeles. Il cantante era a bordo della sua auto, una Mercedes-Benz G-Class, quando è entrato in collisione con una Range Rover. Fortunatamente né il cantante né la persona con la quale Bieber si è scontrata con l'auto hanno subito ferite. Stando alle prime informazioni dopo l'incidente, entrambi sono usciti illesi dallo scontro e stanno bene. Un vero sollievo per i fan della popstar, già in grande apprensione per la notizia che è delle ultimissime ore. L'incidente che ha coinvolto Justin Bieber è avvenuto venerdì sera, all'incirca verso le 21 e, stando alle prime testimonianze di chi era presente al momento dello scontro, pare la colpa non sia del cantante.

PERIODO DIFFICILE PER JUSTIN BIEBER

Sarebbe stata infatti la Land Rover ad entrare in collisione con il retro del veicolo di Justin Bieber, come testimonierebbero anche alcuni scatti dell'incidente. Un periodo di certo non facile per Justin Bieber, nonché ricco di cambiamenti. Ormai la rottura con Selena Gomez pare essere definitiva: dopo una lunga serie di tira e molla, la coppia tra le più amate del mondo musicale pare abbia messo un punto definitivo al loro amore. Sembra infatti che Justin si stia anche guardando intorno e che una bellissima fanciulla, Baskin Champion, abbia già fatto colpo su di lui...

