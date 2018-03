LE PALUDI DELLA MORTE - TEXAS KILLING FIELDS/ Su Rai 4 il film con Sam Worthington (oggi, 24 marzo 2018)

Il film Le paludi della morte - Texas Killing Fields va in onda su Rai 4 oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata realizzata nel 2001, diretta da Ami Canaan Mann (Jackie & Ryan, Morning) e interpretata da Chloe Grace Moretz (Kick Ass, Resta anche domani, Lo sguardo di Satana - Carrie), Sam Worthington (Avatar, The shack, Scontro tra titani) e Jeffrey Dean Morgan (PS I love you, le serie tv The walking dead e Grey's anatomy). Il film si ispira a fatti realmente accaduti ed è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia del 2011, per poi essere distribuito nei cinema nei mesi seguenti. In Italia la pellicola è stata distribuita da 01 Distribution nell'ottobre 2012. Le paludi della morte - Texas killing fields, viene di nuovo trasmesso su Rai 4 nella prima serata di oggi, sabato 24 marzo alle ore 21.00. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LE PALUDI DELLA MORTE - TEXAS KILLING FIELDS, LA TRAMA DEL FILM

I Killing Fields sono una zona paludosa del Texas dove sono già stati ritrovati numerosi corpi di giovani donne e ragazze assassinate. I casi, considerati tutti opera di un unico assassino seriale sono stati affidati a Mike Soulder (Sam Worthington), detective texano, affiancato da Brian Heigh (Jeffrey Dean Morgan), arrivato da New York proprio per seguire questo caso. Mike vorrebbe abbandonare le indagini, perchè i Killing Fields non rientrano nella sua giurisdizione ma Brian, lo convince a cercare giustizia per le giovani vittime, per la maggior parte studentesse e prostitute. Brian e sua moglie (Jessica Chastain) hanno anche cominciato a prendersi cura di Anne (Chloe Grace Moretz), una ragazza del posto senza famiglia. Quando proprio Anna scompare nel nulla per Brian la caccia all'assassino diventa un affare personale. E' necessario trovarlo prima che il corpo straziato di Anna venga ritrovato nei Killing Fields insieme a quello delle altre vittime.

