LUPIN III - LA LACRIMA DELLA DEA/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Hajime Kamegaki (oggi, 24 marzo)

Lupin III - La lacrima della Dea, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast i doppiatori: Stefano Onofri, Sandro Pellegrini, alla regia Hajime Kamegaki. Il dettaglio.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA HAJIME KAMEGAKI

Il film Lupin III - La lacrima della Dea va in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 23,15. Una pellicola d'animazione e avventura del 2006 che è stata diretta da Hajime Kamegaki e vede protagonista il genio dei ladri Lupin III. Si tratta del diciottesimo special televisivo dell'anime giapponese, uno dei più amati dal pubblico di tutte le età, del quale sono stati realizzate anche edizioni home video e in blu ray disk. La fama del ladro più famoso del mondo dei cartoni animati, ispirato e liberamente tratto dal personaggio di fantasia Arsenio Lupin, torna a vivere sulla terza rete Mediaset, che già in passato ha dedicato ampio spazio alle avventure di Lupin e della sua banda. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LUPIN III - LA LACRIMA DELLA DEA, LA TRAMA DEL FILM

In questa pellicola, il ladro Lupin è intenzionato ad appropriarsi illecitamente di un diamante esposto solamente per sette giorni. La pietra preziosa appartiene al presidente degli Stati Uniti d'America e, come è lecito aspettarsi, ha attirato l'attenzione non solo di un vasto pubblico, ma anche di una folta schiera di criminali che intendono sottrarlo. Tra questi anche una pericolosa banda di trafficanti d'armi, che si è unita per impadronirsene, sostituendolo con una replica. La copia del diamante è però in realtà un ordigno espolsivo micidiale. In questo modo la gang di trafficanti d'armi intende non solo fare una fortuna col diamante originale rubato, ma anche ricattare il leader del paese più importante del mondo. Nel film assistiamo anche ad un colpo di scena. Jigen, fedele alleato di Lupin celebre per la sua abilità nell'uso delle pistole, per la famosa sigaretta sempre in bocca e il cappello che copre metà del volto, viene avvicinato da un suo veccho amico compagno d'armi. Quest'ultimo, al soldo della banda di trafficanti d'armi, porterà il pistolero a scontrarsi col suo vecchio amico Lupin. In questo speciale compaiono tutti i personaggi dell'universo di Lupin che hanno contribuito a rendere famosa la serie animata giapponese. Oltre al protagonista e al già citato Jigen, troviamo come sempre in azione la bellissima Fujiko, grande amore di Lupin, oltre al prode spadaccino samurai Goemon Ishikawa, tredicesimo discendente di una storica e antichissima famiglia di ladri giapponesi. Come sempre sulle tracce di Lupin e i suoi scagnozzi ci sarà l'immancaile ispettore Zenigata, che ancora una volta tenterà di far finire in manette il suo acerrimo nemico.

