Loredana Lecciso/ “Al Bano e Romina felici? Almeno hanno smesso di farsi guerra...” (Sabato Italiano)

Loredana Lecciso a Sabato Italiano: “Al Bano e Romina felici? Almeno hanno smesso di farsi guerra...”. Le ultime notizie sulla saga familiare: parla la showgirl pugliese tra voci e gossip

24 marzo 2018 - agg. 24 marzo 2018, 18.22 Silvana Palazzo

Loredana Lecciso a Sabato Italiano

Loredana Lecciso appare particolarmente serena nel salotto di Sabato Italiano. Felice che Al Bano e Romina abbiano smesso di farsi la guerra, la Lecciso ha parlato anche dei figli, Jasmine e Albano Junior che, al momento, sono in Germania con il padre che è in tour con l’ex moglie. Loredana, parlando dei figli, li descrive come due ragazzi sereno e tranquilli che conoscono perfettamente la verità conoscendo sia lei che il padre. “Se dovessi preoccuparmi per un sito di gossip o un articolo avrei fallito come mamma” – dice Loredana che, poi, sul rapporto che i suoi figli hanno con Cristel, Romina Jr e Yari dice – “Vanno tutti molto d’accordo, anche la mia prima figlia, Brigitta. Forse in questo, noi adulti, dovremmo imparare dai ragazzi”. Nonostante tutto, dunque, la Lecciso ammette di essere particolarmente serena e di voler solo vivere in tranquillità la sua vita da donna e mamma. “Ieri ero a Lecce e ho avvertito una scossa di terremoto. In quel momento mi sono resa conto di quanto siamo piccoli e che, in situazioni del genere, poi, tutto diventa superfluo”, spiega ancora la Leccio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LOREDANA LECCISO E LA FINE DELLA GUERRA TRA AL BANO E ROMINA

Loredana Lecciso ospite di Sabato Italiano. La showgirl pugliese si presenta in rosso nello studio di Eleonora Daniele: «Studio bellissimo, in sintonia com il mio vestito. È bello caloroso comunque», fa notare subito la compagna di Al Bano Carrisi. Su Raiuno si torna a parlare dunque del “triangolo” amoroso, o presunto tale, con Romina Power. Dopo il selfie di dicembre spunta un'altra foto che ritrae il cantante con l'ex moglie. La loro vicinanza sul palco è stata una trovata scenica per fare innervosire di nuovo Loredana Lecciso? È questo il dubbio che hanno i fan. «Al Bano è un uomo di spettacolo da tanti anni, quindi comprendo molto bene le esigenze di spettacolo. Ci può stare dai», dice riferendosi all'abbraccio. «Questa ricerca di affetto è anche bella, fa tenerezza. Io sono una donna di pace, francamente gioisco. Sono stata molto male in passato vedendoli in tribunale, quindi fa più piacere vederli sul palco che lì», ha spiegato Loredana Lecciso, riferendosi alle guerre in tribunale. E sulle voci chiarisce: «Rispetto il mestiere dei giornalisti, ma anche il gossip deve rispondere a regole di correttezze e verità».

LOREDANA LECCISO A SABATO ITALIANO: IL GOSSIP SU AL BANO E ROMINA

«Non frequentavo i tribunali, spettava ad Al Bano andarci. Lui ha sempre cercato di portare a casa il meglio, ma siamo tutti esseri umani, quindi è difficile scindere le emozioni», racconta Loredana Lecciso a Sabato Italiano, il programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele. Così la showgirl pugliese parla della separazione tra Al Bano Carrisi e Romina Power, che ora si sono riavvicinati. «Sicuramente non sono stati momenti piacevoli. Io voglio molto bene ad Al Bano, per questo gli auguro il meglio. Per questo preferisco vederlo gioire con il suo pubblico e la sua storia musicale. Anche io sono affezionata al suo percorso artistico», aggiunge Loredana Lecciso. Negli ultimi mesi i tre sono stati protagonisti di diverse speculazioni di gossip, con le voci su una crisi tra il cantante di Cellino San Marco e la showgirl. Intanto lui e l'ex moglie stanno per diventare nonni: a maggio infatti Cristel darà alla luce un maschietto.

© Riproduzione Riservata.