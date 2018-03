MARCELLO MORDINO, POSTINO DI C'E' POSTA PER TE/ “Dobbiamo essere disponibili 7-8 mesi l’anno” (Verissimo)

Marcello Mordino, attore siciliano noto per essere uno dei postini di C’è posta per te, nello studio di Verissimo per raccontarsi e parlare della sua esperienza al fianco della De Filippi.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Marcello Mordino a Verissimo

La puntata odierna di Verissimo dedica spazio a C’è posta per te: tra i postini invitati ci sarà anche il siciliano Marcello Mordino, ormai un volto noto per gli appassionati del programma in onda nel sabato sera di Canale 5. In attesa di conoscere dalla sua voce curiosità e aneddoti sulla consegna della Posta, vi raccontiamo quanto detto dalla stesso Mordino nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi & Canzoni. Nello specifico, il celebre ‘postino’ ha fatto presente come i destinatari delle missive palesino sempre il dubbio che si possa trattare di uno scherzo: “La prima cosa che ci chiedono è se si tratta di uno scherzo.. E poi tutti, nessuno escluso, vogliono sapere chi li abbia mandati a chiamare. Noi, per fortuna, non lo sappiamo, quindi non possiamo nemmeno cadere nella tentazione di anticiparlo

MARCELLO MORDINO, TANTA DISPONIBILITÀ

Nella stessa intervista Marcello Mordino ha parlato del proprio ruolo all’interno del programma di Maria De Filippi, sottolineando come per essere un postino sia necessario dare una certa disponibilità per almeno 7-8 mesi l’anno in quanto si potrebbe partire per una nuova missione in qualsiasi momento. Queste le parole di Marcello Mordino: “Dai sei agli otto mesi all’anno siamo reperibili per partire in qualsiasi momento: per Maria farei questo e altro”. Un lavoro non semplicissimo in quanto tocca ai postini di C’è posta per te con il prezioso contributo della redazione del programma riuscire a scovare i destinatari della lettera e fare in modo che tutta vada per il meglio. Vedremo se nel salotto di Silvia Toffanin, Marcello Mordino saprà raccontarci qualche altro episodio della sua lunga esperienza di messo viaggiatore per conto della De Filippi.

