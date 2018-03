MARISA LAURITO/ "Sono stata portata in regalo a un produttore, ma ho preso tutti a borsettate" (Verissimo)

Marisa Laurito ospite a Verissimo, si racconta ripercorrendo i grandi successi della sua carriera. Recentemente protagonista a teatro con "Donne in fuga", ha ricordato...

24 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Marisa Laurito (Facebook)

Marisa Laurito, che oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti del consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, recentemente ha ottenuto un grande successo a teatro portando in scena, assieme a Iva Zanicchi, lo spettacolo dal titolo "Donne in fuga". Sull'onda della popolarità registrata da questa commedia tutta al femminile, l'attrice partenopea ha espresso la propria opinione sull'argomento più discusso della stagione, quello delle molestie ai danni delle donne dello spettacolo, e in una video-intervista rilasciata a Daniela Lanni per Il Mattino, ha ammesso di aver ricevuto delle richieste piuttosto insolite ma di essersi sempre ribellata ai suoi carnefici: "Sono scappata più volte, ma alle molestie si può fare fronte se uno ha voglia di fare fronte perché (...) è difficile che l'uomo ti metta sotto se sei intelligente e forte". Nei suoi ricordi, anche un episodio legato al passato: "Anch'io ero una bella ragazza, forse lo sono ancora, e quindi è capitato più volte - ha ricordatoinfatti l'attrice - addirittura sono stata portata in regalo a un produttore per un suo compleanno, ma ho preso a borsettaie in faccia tutti quanti: al lui, alla sua segretaria e al mio pseudo agente".

GLI ESORDI NELLA COMPAGNIA TEATRALE DI EDUARDO DE FILIPPO

Nel pomeriggio di Verissimo, Silvia Toffanin incontrerà Marisa Laurito, che si racconterà in una lunga intervista ripercorrendo tutte le fasi più interessanti della sua carriera. Un breve filmato, come di consueto, ripercorrerà tutta la sua vita nel mondo dello spettacolo, sottolineando glorie e onori di un percorso sempre in ascesa. Il percorso dell'attrice partenopea, infatti, ha inizio sin dalla tenera età quando, attratta dalle luci di scena, entra a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Il debutto al fianco del noto regista, sceneggiatore e drammaturgo italiano, arriva nel 1969, quando entra nel cast dello spettacolo teatrale "Le bugie con le gambe lunghe". Risale però al 1971, anno in cui diventa maggiorenne, il suo primo vero e proprio contratto, prima di approdare nel gruppo "I Carabinieri", fortunato spettacolo che ha inaugurato il Teatro cabaret San Arluccio di Napoli rimanendo in palinsesto per un'intera stagione. In tv è nota per aver partecipato in numerosi programmi per famiglie, fra i quali "Buonasera Raffaella (1985-1986), Domenica In (1988-1989) e Napoli prima e dopo (1996-2000).

