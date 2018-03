MAURIZIO ZAMBONI, POSTINO DI C'E' POSTA PER TE/ “Un ruolo in cui serve psicologia e pazienza” (Verissimo)

Maurizio Zamboni e gli altri postini di C’è Posta Per Te nello studio della Toffanin a bordo delle loro biciclette. Aneddoti e racconti divertenti legati alla consegna della posta.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Maurizio Zamboni a Verissimo

Silvia Toffanin incontrerà nello studio di Verissimo i postini di C’è Posta Per Te che secondo le anticipazioni faranno il proprio ingresso in studio a bordo delle proprie biciclette. Marcello Mordino, Maurizio Zamboni, Gianfranco Apicerni e le new entry Chiara Carcano e Andrea Offredi racconteranno aneddoti e situazioni particolari che li hanno visti protagonisti durante la consegna della Posta. Maurizio Zamboni è lo storico porta lette di C’è Posta Per Te, da sempre nel programma della De Filippi è apprezzato per la sua simpatia e la professionalità. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Maurizio Zamboni ha parlato del compito del portalettere alquanto delicato e fatto di tanta pazienza: “Il pubblico da casa vede solo la consegna, ma è un compito per il quale servono un po’ di “psicologia” e tanta, tantissima pazienza”. Nella stessa intervista Maurizio Zamboni ha fatto delle rivelazioni curiose raccontando di averne vissute di tutti i colori come storico Postino di C’è Posta Per Te.

MAURIZIO ZAMBONI: “IL NOSTRO È UN COMPITO IN CUI SERVE PSICOLOGIA E TANTA PAZIENZA”

Ha quindi raccontato come abbia dovuto attendere un po' di giorni per riuscire a rintracciare una signora per poi rendersi conto che la donna era in vacanza. Queste le parole di Maurizio Zamboni: “Una volta mi è capitato di aspettare per due giorni una signora sotto casa per poi scoprire da un vicino che era in ferie. Oppure di cercare l’unica donna vedova in un paesino senza sapere il suo nome, ma ce l’ho fatta. Gli ostacoli di percorso, nel mondo di C’è posta per te, sono potenzialmente infiniti. In questi 18 anni me ne sono successe di tutti i colori, gente che dal balcone ci urla di andare via, c’è anche chi ci ha minacciato di tirare fuori la ‘lupara’. Ma il 90 per cento delle persone che incontriamo ci riconosce e “vuole bene” al programma, spesso dobbiamo solo creare empatia con i destinatari per non spaventarli. Anche se non conosciamo le storie e le sentiamo per la prima volta in studio quando li accompagniamo sul pouf, sappiamo di dare un contributo importante. Siamo il “primo passo” per aiutare chi è in difficoltà e in modo così coraggioso vuole riavvicinarsi a chi ama attraverso la tv”.

