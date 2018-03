MILLY CARLUCCI/ “Se andassimo in onda il venerdì sera…” (Ballando con le stelle 2018)

Milly Carlucci ha attaccato le ‘annuali’ e puntuali ospitate della Littizzetto a C’è posta per te. La conduttrice auspica una collocazione nel venerdì sera di Rai 1.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Milly Carlucci, Ballando con le stelle

Tra poche ore si riaccendono i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle per la terza entusiasmante serata del popolare talent di Rai 1. Al timone, come sempre, Milly Carlucci per una edizione che tuttavia, sta incontrando delle difficoltà in quanto a seguito televisivo anche in ragione dell’improbo compito di duellare con il colosso di Canale 5, C’è posta per te. A proposito del programma condotto da Maria De Filippi, nel corso dell’intervista rilasciato al settimanale Chi, Milly Carlucci ha lanciato qualche frecciatina a Luciana Littizzetto che nella scorsa settimana è stata ospite nella trasmissione di casa Mediaset. La Carlucci ha fatto notare con un pizzico di polemica che, ogni anno, la Littizzetto con l’inizio di Ballando con le stelle sia puntualmente ospite della De Filippi, quasi come fosse una clausola prevista dal suo contratto con la Rai: “L’appuntamento della Littizzetto a C’è posta per te appena parte Ballando è diventato un punto fermo, un po’ come l’arrivo della primavera: c’è ogni anno. Evidentemente il suo contratto lo prevede. Magari l’anno prossimo, chissà. Verrà a ballare da noi”.

MILLY CARLUCCI: SONO RAI E MEDIASET A SCEGLIERE QUANDO FARSI CONCORRENZA

Rimanendo in tema audience la Carlucci ha lanciato qualche frecciatina, nella stessa intervista rilasciata a Chi, alle decisioni gestionali in casa Rai ed in particolare verso l’ostinazione nel prevedere Ballando con le stelle esclusivamente il sabato sera. Secondo la Carlucci nel caso il suo format fosse previsto nel venerdì sera riuscirebbe ad ottenere almeno 4 o 5 punti in più di share. Non sono mancate anche delle polemiche su alcune ‘ospitate’ che non le sono piaciute nei passati anni: “Sono Rai e Mediaset a decidere come e quando farsi concorrenza: a Sanremo c’è la non belligeranza e ci sono conduttori Mediaset prestati alla Rai, ma abbiamo visto anche Paolo Bonolis spesso su Raiuno e Carlo Conti su Canale 5, proprio durante la finale di Ballando . Ora ci siamo noi e, nel giorno più difficile della settimana, riusciamo a confermare e ad aumentare il nostro pubblico. Sappiamo bene che, se andassimo in onda di venerdì, faremmo 4 o 5 punti di share in più, ma evidentemente per l’azienda è importante che andiamo di sabato sera”. Insomma, una Milly Carlucci battagliera più che mai, pronta a difendere il suo programma che nonostante il passare degli anni conserva una certa attrattiva nel pubblico italiano.

