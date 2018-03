Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ Dopo l'incidente: "Farò di tutto per essere in trasmissione!"

Dopo l'incidente di sabato scorso, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira potrebbero non esibirsi a Ballando con le Stelle 2018. La verità oggi a "Il sabato italiano"

24 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira

Massimiliano Morra, in gara con Sara Di Vaira, oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti de "Il sabato italiano" per parlare del grave incidente che l'ha visto coinvolto nella notte fra sabato 17 e domenica 18 marzo. Scopriremo così se questa sera tornerà sulla pista di Ballando con le stelle, dove, per il momento, la sua presenza non è ancora stata confermata. A mettere in dubbio il suo posto nella gara del sabato sera di Rai Uno è stato lo stesso attore, che ieri sera ha risposto alle domande dei suoi fan con un breve video condiviso su Instagram: "Ciao ragazzi, come potete vedere non sto ancora al massimo", ha ammesso nella clip Massimiliano Morra visibilmente provato, "sto leggermente meglio però diciamo che devo ancora guarire del tutto". Nelle sue parole, anche una promessa a tutti i suoi seguaci, con la speranza di poter tornare presto in pista e portare a termine il suo percorso a Ballando con le Stelle: "Io farò di tutto per essere sabato in trasmissione!". Se vi siete persi il filmato, potete cliccare qui e visualizzarlo su Instagram per un periodo di tempo limitato.

IL PARERE DI SELVAGGIA LUCARELLI

Dopo aver raggiunto il settimo posto nella classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle 2018, il futuro di Massimiliano Morra e Sara Di Vaira nel programma del sabato sera di Rai Uno appare del tutto incerto. I due concorrenti, infatti, questa sera potrebbero non tornare in pista, e questo a causa dell'incidente che qualche giorno fa ha messo a repentaglio la vita dell'attore partenopeo. Se l'avventura di Massimiliano Morra dovesse subire un momentaneo stop, si fermerebbe dopo aver collezionato un ottimo punteggio, dal momento che con il suo ultimo Paso doble era riuscito a convincere anche i giurati più esigenti. A mettere in guardia il concorrente, però, ci hanno pensato Ivan Zazzaroni (preoccupato a causa dell'ormai immancabile "calo della tensione della seconda puntata") e Selvaggia Lucarelli, che pur apprezzando i passi della sua esibizione non ha potuto fare a meno di notare la sua espressione "artificiale" e "da copione".

© Riproduzione Riservata.