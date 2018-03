Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale/ Saranno i prossimi eliminati? (Ballando con le stelle 2018)

Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale sono tra le coppie in difficoltà. A Ballando con le stelle 2018 ballerino e l'attrice di Don Matteo non riescono a decollare.

24 marzo 2018 Redazione

Il cast di Ballando con le stelle

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale sono tra le coppie in difficoltà a Ballando con le Stelle 2018. L'esordio della coppia non è stato dei migliori. I due erano partiti con le migliori intenzioni all'inizio del programma ma le prestazioni in sala da ballo non sono state eccezionali. La danzatrice circense e il maestro di ballo nel corso della prima serata si sono esibiti in un particolare ballo denominato Lindy Hop. Per quanto la scenografia poteva apparire simpatica e strappare sorrisi, il ballo non ha convinto né pubblico né giudici e tutti sono rimasti profondamente delusi dalla loro prestazione. Per questo motivo, la coppia è pericolosamente scivolata in classifica, posizionandosi al dodicesimo posto con appena 24 punti, a un passo dal baratro dell'ultima posizione. Nella seconda puntata le cose non sono andate meglio per la coppia. I due si sono esibiti in un classico Charleston, danzando con apparente spensieratezza in una cornice davvero simpatica. Anche questa volta però, il ballo non ha scaldato il cuore dei giudici e la coppia è rimasta in dodicesima posizione con soli 21 punti all'attivo.

Riusciranno a convincere il pubblico?

Il loro unico tentativo per cercare di acquisire maggiori voti è quello di sfruttare il lato comico dei siparietti messi in scena. L'intenzione del duo Guetta-Di Pasquale infatti è sembrata proprio questa. Tuttavia, la strategia comica non è riuscita a donare i frutti sperati. I giudici hanno sempre giudicato con estrema imparzialità, basandosi su movimenti tecnici e perfezionamenti dello stile, carenze che sono evidenti nei balli della coppia. Non è ancora chiaro il ballo che la coppia composta da Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale sceglierà per la terza puntata di questa edizione di Ballando con le Stelle. Molto probabilmente infatti, la coppia opterà ancora per un balletto molto coreografico e simpatico. Infatti, a questo punto l'unica speranza per la coppia è quella di cercare di conquistare il cuore del pubblico a casa. In questo modo infatti, i due potrebbero acquisire punti bonus, magari portandosi a casa anche i preziosi 5 punti assegnati dal cosiddetto tesoretto social network.

