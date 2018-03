PATRICK DEMPSEY/ Nuovo fiamma di Barbara D’Urso ne La Dottoressa Giò? (C’è Posta per Te)

Patrick Dempsey, ospite a C’è Posta per Te,verrà coinvolto in una storia con sorpresa. L’indimenticabile Derek Shepherd della serie Grey’s Anatomy nella fiction La Dottoressa Giò?

Patrick Dempsey a C’è Posta per Te

Ancora grandi emozioni e storie di gente comune si avvicenderanno nello studio di C’è Posta per Te, dove vi sarà anche spazio per la presenza di due amati personaggi internazionali, il campione argentino della Juventus Paulo Dybala e l’attore americano Patrick Dempsey. Proprio l’indimenticabile Derek Sheperd della serie Grey’s Anatomy sembra possa essere protagonista insieme a Barbara D’Urso del revival della fiction del 1997, La dottoressa Giò. Anche se per adesso non vi è alcuna conferma ufficiale, si fanno sempre più insistenti le voci del coinvolgimento di Patrick Dempsey nella nuova fiction di Canale 5. Sembrerebbe infatti che l’attore americano debba interpretare un nuovo interesse amoroso della protagonista, la ginecologa Giorgia Basile interpretata appunto da Barbara D’Urso. Il produttore della fiction Roberto Sessa, ha spiegato: “Le sceneggiature sono quasi pronte, la macchina della produzione è avviata, con vecchi e nuovi personaggi, e stiamo lavorando sul cast". Inoltre secondo il settimanale Di Più che ha lanciato la notizia, sembrerebbe che la scelta di coinvolgere Patrick Dempsey c’è stata la scorsa estate quando Barbara D’Urso era ad Ischia in occasione del Festival Cinematografico Iscia Global Film & Music Fest.

PATRICK DEMPSEY, PRODUTTORE DEL NUOVO FILM BASATO SU THE ART OF RACING IN THE RAIN

Proprio in questa occasione e precisamente ad una serata di gala, Barbara D’Urso avrebbe conosciuto Patrick Dempsey, in vacanza in quelle zone e qui avrebbe avuto l’idea di inserire l’attore nella nuova stagione de La Dottoressa Giò, avendone apprezzate le sue indiscusse qualità come Derek Sheperd in Grey’s Anatomy. Seppur ancora non confermata, questa notizia potrebbe rallegrare numerosi fan di Patrick Dempsey che anche grazie alle riprese potrebbe far tappa nel nostro Paese più a lungo. Quello che è certo è invece il ruolo di Patrick Dempsey in un nuovo film che lo vede protagonista insieme a Milo Ventimiglia. I due ex interpreti di Grey’s Anatomy e di This Is Us, hanno deciso di unire le proprie forze e i propri talenti per un nuovo progetto. Si tratta di un film che è basato sul romanzo The Art of Racing in the Rain, di Garth Stain. Milo Ventimiglia interpreterà il protagonista, un pilota da corsa, Denny Swift. Viene narrata la storia di un cane che vive la vita imparando importanti lezioni dai suoi padroni, tra cui proprio Milo. In realtà ad interpretare il protagonista sarebbe dovuto essere proprio Patrick Dempsey, ma essendo il progetto in cantiere da tanto e l’idea accantonata per lungo tempo, è entrato in gioco Milo, mentre l’attore americano farà da produttore.

