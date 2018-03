PLATINETTE/ Pronto per l'avventura al Grande Fratello con Barbara D'Urso (TV Talk)

Platinette a TV Talk, 24 marzo: pronto per una nuova avventura al Grande Fratello, Mauro Coruzzi farà parte della squadra di Barbara D'Urso per la nuova edizione del reality

24 marzo 2018 Fabio Belli

Platinette a Tv Talk

Ci sarà anche Platinette tra gli ospiti di TV Talk di sabato 24 marzo. Al secolo Mauro Coruzzi, il conduttore sarà protagonista di una nuova avventura al Grande Fratello, in qualità di opinionista, scelto nella squadra che affiancherà Barbara D'Urso, in quella che sarà la nuova edizione "Non Vip" del reality. 40 giorni di durata e telecamere accese sì, ma non 24 ore su 24: sarà un'edizione decisamente più soft nella quale la forza dirompente di Platinette potrebbe sicuramente servire, con i suoi commenti caustici e la capacità di far discutere. Una presenza che potrebbe dunque sparigliare le carte in una nuova edizione rinnovata ma che non dovrebbe partire prima dell'autunno, con Platinette sempre impegnato in molti altri progetti.

PLATINETTE E LA PASSIONE PER LA CUCINA

Con "La mia grossa grassa cucina" su La5 Platinette ha posto davanti all'obiettivo delle telecamere un'altra sua grande passione, il cibo e la cucina. Questo anche se Mauro Coruzzi ha recentemente perso ben quaranta chili grazie all'inserimento chirurgico di un palloncino gastrico che, alla stregua degli interventi di bypass, limita la fame e l'assunzione di cibo e dunque permette a persone che soffrono di obesità di raggiungere un dimagrimento importante. Questo senza dimenticare l'impegno in radio a RTL 102.5 e la pregressa esperienza a Ballando con le Stelle: il ritorno al Grande Fratello riporterà però Platinetta al suo vecchio ruolo da opinionista TV senza peli sulla lingua, che è quello che gli ha regalato il successo.

