POIROT NON SBAGLIA/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 24 marzo 2018)

Poirot non sbaglia, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: David Suchet, Philip Jackson e Peter Blythe, alla regia Ross Devenish. Il dettaglio della trama.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot non sbaglia va in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 16.40. Una pellicola poliziesca del 1992 con uno dei personaggi del genere giallo investigativo più amato in Italia. Stiamo parlando del Detective Hercule Poirot. Poirot non sbaglia rappresenta il XIX episodio della serie di romanzi scritti dalla regina dei racconti gialli, Agatha Christie. Anche nella serie televisiva, così come nella collana di romanzi, Poirot non sbaglia è preceduto da Corpi al sole ed è seguito da Il ritratto di Elsa Greer. La prima edizione del romanzo, che in lingua originale si intitola One two buckle My Shoes, è stata pubblicata negli Stati Uniti nel 1940. L'episodio fa parte della quarta stagione della serie dedicata ad Hercule Poirot. A dirigere la pellicola troviamo Ross Devenish. Tra le guest star dell'episodio che hanno vestito i panni dei personaggi secondari troviamo attori del calibro di Christopher Eccleston, Sara Stewart e Helen Horton. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT NON SBAGLIA, LA TRAMA DEL FILM

Il film esordisce con la scomparsa improvvisa del dentista personale del Detective Hercule Poirot. Quest'ultimo è assolutamente convinto che l'uomo non si sia tolto la vita volontariamente ma che qualcuno abbia forzato la serratura del suo appartamento, aggredendolo e uccidendolo. Di diverso avviso e invece il detective Jap. Poirot inizia a investigare ma raccogliere le prove sembra tutt'altro che semplice. Il detective inizia a passare in rassegna tutti i clienti del dentista cercando di risolvere l'arduo rompicapo. Nel finale, Poirot riuscirà a fare giustizia arrestando il vero colpevole dell'omicidio.

