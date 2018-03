PUZZOLE ALLA RISCOSSA/ Su Italia 1 il film con Brendan Fraser (oggi, 24 marzo 2018)

Il film Puzzole alla riscossa va in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 19.30. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Roger Kumble ed è stata interpretata da Brendan Fraser, Matt Prokop, Skyler Samuels e Ken Jeong. Il protagonista Brendan Fraser interpreta il personaggio principale di Ben Sanders. Quest'ultimo appare anche nel cast di produttori esecutivi del film accanto a Ian Schumann. Brendan Fraser è già un volto noto della cinematografia internazionale, famoso per aver preso parte i film di grande successo come l'intera trilogia dedicata a La Mummia. Nel corso della sua carriera ha poi partecipato ad una lunga serie di successi cinematografici come Inkheart la leggenda di Cuore d'inchiostro, Fuga dal pianeta Terra, Looney Tunes Back in Action, Viaggio al centro della terra e Misure straordinarie. Le musiche di puzzole alla riscossa, sono state curate da Edward Sherwood, compositore di origini britanniche che ha composto le colonne sonore di film come Charlie's Angels più che mai, 9 vite da donna, Epic Movie, Ti presento Bill e L'altra donna del Re. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PUZZOLE ALLA RISCOSSA, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Den Sanders, un importante uomo d'affari che lavora alle dipendenze di una ditta di costruzioni molto nota a Chicago. Per motivi di lavoro Dan si trasferisce con la sua famiglia in un piccolo paesino dell'Oregon, con l'obiettivo di erigere, in un punto preciso della foresta, un'immensa città metropolitana. Il progetto urbanistico però non farà altro che annientare la flora e la fauna di quei luoghi incantati. Il suo datore di lavoro, Neal Leyman, è più che mai convinto che la natura debba piegarsi alle esigenze dell'urbanistica. Di contro tutti gli animali che abitano la foresta escogitano un astuto piano per scoraggiare il progetto della Lyman Enterprise. Iniziano così a creare pasticci e scherzi di ogni genere a Dan che crede di impazzire, con la sua famiglia che non crede alle sue parole. Nel finale Dan capirà l'importanza di salvaguardare la foresta e la vita degli animali che vi abitano e si coalizzerà con loro, contestando il piano della Lyman Enterprise.

