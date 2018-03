RIO/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Carlos Saldanha (oggi, 24 marzo 2018)

Rio, il film d'animazione su Italia 1 oggi, sabato 24marzo 2018. Nel cast i doppiatori: Jesse Eisenberg, Anne Hathawai e George Lopez, alla regia Carlos Saldanha. Il dettaglio della trama.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA CARLOS SALDANHA

Il film d'animazione Rio va in onda su Italia 1 oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 21.10. Rio è una bella e fortunata pellicola prodotta a cura di un cartello di case di produzione (Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation) negli Stati Uniti D'America nel lontano 2011. La pellicola che è stata distribuita in Italia dalla stessa 20th Century Fox è stata diretta dal bravo Carlos Saldanha, professionista che ha scritto anche il soggetto e curato la sceneggiatura. Il film è un film sicuramente ascrivibile al genere delle pellicole di animazione a sfondo avventuroso-musicale, e gode delle musiche composte da John Powell.

RIO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il film si basa sulle avventure di Blue, un Ara di Spix abbandonato in Minesota a causa di un incidente di trasporto. L'uccello viene recuperato da una ragazzina, Linda, che lo cura amorevolmente e ne impedisce una morte certa. Anni dopo presso la libreria dell'ormai ex ragazza, si presenta Tullio, un famoso e stimato ornitologo che la informa come Blue sia ormai rimasto l'unico esemplare della sua specie. Tullio comunica alla donna che in Brasile alcuni studiosi hanno ritrovato l'unica specie femminile sopravvissuta e riesce a convincere Linda dell'importanza che i due uccelli si accoppino, tutto allo scopo di far sopravvivere la specie altrimenti condannata all'estinzione. Blue portato in Brasile si innamora immediatamente di Gioiel, i due però sono rapiti dai bracconieri e legati con una catena. Blue e Gioiel sono aiutati da Rafael per la fuga, quest'ultimo li porta su una rupe allo scopo di insegnare l'arte del volo a Blue, non riesce però nell'impresa. L'avventura tra i due continua fino a quando non sono nuovamente catturati dai bracconieri e trasportati con un aereo. Blue riesce però a liberarsi dalle catene e libera tutte le altre specie che i bracconieri avevano catturato allo scopo di rivenderli. La caduta improvvisa dell'aereo fa rischiare la vita soprattutto a Blue che ancora non aveva imparato a volare, egli vuole però baciare almeno una volta la sua Gioiel, facendolo trova l'ispirazione per battere le ali e prendere cosi il volo, un volo che gli salverà la vita. I due uccelli riescono non solo a salvarsi ma anche ad accoppiarsi, tre piccoli uccelletti che nascono successivamente sanciranno il coronamento del loro amore, nonché la continuazione della loro specie, i bracconieri catturati dalle forze di polizia finiranno invece ingloriosamente nelle patrie galere brasiliane.

© Riproduzione Riservata.