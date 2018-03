RITA DALLA CHIESA/ L'amore protettivo verso il nipote Lorenzo e Fabrizio Frizzi (Tv Talk, 24 marzo)

Rita Dalla Chiesa a TV Talk, 24 marzo: l'amore protettivo verso il nipote Lorenzo, che ha perso il papà, e Fabrizio Frizzi dopo il grave malore del conduttore

24 marzo 2018 Fabio Belli

Rita Dalla Chiesa

Ospite a TV Talk nella puntata di sabato 24 marzo, Rita Dalla Chiesa parlerà di un momento molto difficile della sua vita, nel quale ha dovuto essere molto vicina a due persone importantissime. Innanzitutto il nipotino Lorenzo, di 10 anni, che ha perso recentemente il papà Massimo, genero di Rita Dalla Chiesa. Come raccontato a TV Sorrisi e Canzoni: "Massimo è mancato lo scorso novembre, e la vittima più indifesa è mio nipote Lorenzo, un bambino di 10 anni al quale bisogna far capire che la vita è cambiata. Sono molto orgogliosa di mia figlia Giulia che, in questi anni, ha dimostrato grande determinazione. In questo periodo gli sto molto accanto. Io e Giulia lo accompagniamo al calcetto e io faccio il tifo per lui mangiando chili di patatine... Stiamo cercando di riportare tutto alla normalità."

"ORGOGLIOSA DI FABRIZIO"

Ma Rita Dalla Chiesa negli ultimi mesi ha dovuto anche supportare il suo ex marito Fabrizio Frizzi, colpito da un grave malore che ha messo a rischio la sua vita, anche se il conduttore ha avuto una pronta ripresa che l'ha subito riportato al timone de "L'Eredità" su Rai Uno. E Rita, che ha sempre affermato di essere rimasta in ottimi rapporti con Frizzi, ha avuto parole di grande stima per lui anche nel difficile momento della malattia: "Il mio più grande orgoglio è quello di essere stata sua moglie perché lui è un uomo vero, che ha valori importantissimi e sa lottare contro le avversità: lo ha dimostrato anche di recente con i suoi problemi di salute."

© Riproduzione Riservata.