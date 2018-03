ROBOZAO / Ballando con le stelle 2018, il robot si esibirà insieme a Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino

Robozao sarà grande protagonista della puntata di oggi di Ballando con le stelle 2018: il robot verrà intervistato da Gigi Marzullo e poi si esibirà in un ballo.

24 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Ballando con le stelle 2018

Dopo una settimana particolarmente complicata sul fronte delle polemiche, questa sera ritorna Ballando con le stelle 2018, con una puntata nella quale si cercherà di diminuire tensioni e accuse accumulate nell'ultima settimana. E quale migliore occasione per concedere ampio spazio a Robozao, il 'terzo conduttore' del programma di Milly Carlucci? Nelle scorse setttimane lo abbiamo visto esibirsi in una salsa insieme a Maykel Fonts, mostrando più di qualche 'pecca nei movimenti' mentre oggi gli verrà assegnato un compito ancora più complicato ovvero confrontarsi con Gigi Marzullo, che gli porrà delle domande per permettere ai telespettatori di conoscere un po' meglio questo protagonista del talent show vip. L'occasione sarà perfetta per scoprire qualche segreto su di lui? Dal giorno in cui Robozao ha fatto il suo ingresso nel programma di Rai 1 in molti hanno cominciato ad ipotizzare che non si tratti di un vero robot e che, al contrario, esista un uomo al suo interno. Sarà Marzullo a scoprire la verità?

Robozao e la nuova esibizione a Ballando con le stelle 2018

Robozao verrà intervistato da Gigi Marzullo a Ballando con le stelle 2018 questa sera, ma per lui ci sarà spazio anche per una nuova esibizione di danza. Dopo averlo visto esibirsi insieme a Maykel Fonts nella sua 'Robozao Dance', sarà oggi la volta di un ballo insieme a Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino, ospiti della serata per presentare la loro nuova pellicola "Una festa esagerata" diretta dallo stesso Salemme e presto in uscita nei cinema italiani. Si tratterà di un momento assolutamente trash, che riporterà l'attenzione su temi assolutamente più leggeri rispetto a quanto visto lo scorso sabato. Robozao è stato, infatti, accolto positivamente dal pubblico di Ballando con le stelle 2018, più che mai incuriosito dalle sue vere origini. Si tratta dunque di un vero robot o di un uomo nascosto?

