SABATO ITALIANO/ Amori finiti: addio Gerini-Preti e Tatangelo-D’Alessio, colpa della differenza d’età?

24 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Sabato Italiano

Gli amori finiti tra i vip al centro della puntata di Sabato Italiano di oggi, 24 marzo. Eleonora Daniele, con i suoi ospiti tra i quali spiccano Beppe Convertini, Vladimir Luxuria, Rossano Rubicondi, Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo e Barbara Bouchet. La prima coppia al centro della discussione è quella di Claudia Gerini e Andrea Preti la cui storia è finita dopo poco più di un anno. Ad annunciare la fine della relazione è stato l’attore che ha rivelato di essere stato lasciato dall’attrice. Preti che ha anche smentito di aver rilasciato un’intervista al settimanale Chi che, invece, ha confermato tutto, ha parlato poi di un rapporto finito non nascondendo la sofferenza. provata per la fine di un rapporto in cui aveva creduto tanto. Dopo alcuni giorni di silenzio, anche Claudia Gerini ha confermato l’addio. Nello studio di Sabato Italiano, poi, Roberto Alessi commenta la questione, si schiera con Andrea Preti non avendo gradito una frase pronunciata dalla Gerini che, la sera dei David di Donatello, avrebbe dichiarato: “mai stata meglio”. Secondo il direttore di Novella 2000, quella della Gerini sarebbe stata un’uscita infelice dopo pochi giorni dalla fine della sua storia d’amore.

L'ADDIO TRA ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO

Amore finito anche per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, per anni, hanno formato una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. L’amore tra i due è davvero finito per la differenza d’età? Gli ospiti di Eleonora Daniele dicono di no anche perché, oggi, Anna è una donna di 31 anni, matura, con un figlio di sette anni e che avrebbe voluto non solo un altro figlio, ma anche sposarsi. Nella puntata odierna di Sabato Italiano, a finire sul campo degli imputati è la figlia del cantautore napoletano, rea di essersi scagliata contro la donna con cui il padre ha condiviso gli ultimi anni della sua vita e, soprattutto, che è la mamma del fratello. Una storia, quella tra Anna e Gigi che continua a far discutere e c’è anche chi sogna di vederli nuovamente insieme. Quali sono, oggi, i rapporti tra i due cantanti? Nessuna nuova dichiarazione da parte dei diretti interessati che hanno scelto la vita del silenzio.

ROSSANO RUBICONDI E L’AMORE CON IVANA TRUMP

Tra le coppie dello show business al centro degli amori finiti, argomento della puntata di oggi di Sabato Italiano, c’è anche quella di Rossano Rubicondi e Ivana Trump. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che aveva dichiarato che di essere molto vicino alla Trump. Rossano, però, sottolinea di non aver mai dichiarato di essere tornato con lei. Rubicondi, poi, rivela che, prossimamente, Ivana arriverà in Italia e sarà sua ospite. Qual è, dunque, oggi, il rapporto tra Rossano Rubicondi e Ivana Trump? Rossano non si sbilancia e lascia un punto interrogativo sulla loro relazione. Nonostante, tuttavia, i due si siano detti addio da tanto tempo, l’affetto e il rispetto continuano a tenerli legati.

