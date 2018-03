SMOKIN' ACES/ Su Rete 4 il film con Ryan Reynolds e Alicia Keys (oggi, 24 marzo 2018)

Smokin' Aces, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Ryan Reynolds, Alicia Keys e Taraji P. Henson, alla regia Joe Carnahan. La trama del film nel dettaglio.

24 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE RAY LIOTTA E PETER BERG

Il film Smokin' Aces va in onda su Rete 4 oggi, sabato 24 marzo 2018, alle ore 23.30. Una pellicola d'azione del 2006 che è stata prodottanegli Stati Uniti d'America per la regia di Joe Carnahan, regista e sceneggiatore statunitense che ha diretto molte altre pellicola tra cui Sangue, proiettili e ottani, A-Team del 2010, The Grey e Stretch - Guida o muori. Nel cast sono invece presenti Ryan Reynolds, Alicia Keys e Taraji P. Henson tra gli attori protagonisti del film e sono affianvaìcati da altri validi attori piuttosto conosciuti come Ray Liotta, Jeremy Piven, Ben Afflek e Peter Berg. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SMOKIN' ACES, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola è incentrata sulle vicende di Buddy "Aces" Israel, un mago e illusionista molto famoso che lavora nei migliori locali della capitale dei vizi, Las Vegas. Il protagonista, pur consapevole del giro di malaffare che ruota intorno alla capitale del Nevada, si esibisce ogni sera, arricchendosi grazie alle sue capacità di intrattenitore per il vasto pubblico che affolla casinò e sale scommesse, superando tutto questo grazie ad un ricorrente uso di droghe per via del suo carattere piuttosto debole. I problemi per Buddy inizieranno poco prima di entrare a far parte del programma protezione testimoni dell'FBI. I federali lo hanno infatti costretto a depositare contro due suoi vecchi amici malavitosi, tra cui il capo della gang Primo Sparazza. La Mafia però è a conoscenza del tradimento di Buddy, e scatenerà una feroce caccia all'uomo per mettere a tacere con metodi poco ortodossi l'illusionista, sulla cui testa pende una taglia da un milione di dollari. Per superare le quarantotto ore che lo separano da una vita in incognito protetto dal Bureau, Buddy si rinchiuderà in una stanza d'albergo. Questo però non riuscirà a tenerlo al riparo da sette sicari assoldati da Cosa Nostra e incaricati di farlo fuori. L'unico modo che avrà Aces di poter sopravvivere sarà l'intervento dell'FBI, che scatenerà una sanguinosa resa dei conti presso l'Hotel Nomad, dove risiede la gola profonda.

