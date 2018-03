STEFANIA ROCCA e MARCELLO NUZIO / Ormai alle spalle l’infortunio alle costole? (Ballando con le stelle)

La coppia composta dall’attrice Stefania Rocca e Marcello Nuzio, in gara questa sera a Ballando con le stelle. I due concorrenti a caccia di un costante miglioramento.

24 marzo 2018 Francesca Pasquale

Stefania Rocca e Marcello Nuzio a Ballando con le stelle

Riparte questa su Rai 1 l’appassionante avventura di Ballando con le stelle 2018 presentata da Milly Carlucci. Un’avventura che anche in questa terza puntata annovererà tra i propri partecipanti l’attrice italiana Stefania Rocca. Una Rocca che sulla pista da ballo del Primo Canale Rai si sta giovando dell’importante supporto morale e tecnico offerto dal proprio partner Marcello Nuzio. La coppia seppur non ha ancora offerto delle prove di primissimo livello, sta dimostrando di lavorare sodo nel corso della settimana ed in effetti nella seconda puntata si sono potuti apprezzare dei miglioramenti non solo dal punto di vista tecnico ma anche di espressività, che come noto è un aspetto di non poco conto. Tra l’altro, ad onore del vero, occorre ricordare che queste due prime puntate hanno visto una Stefania Rocca menomata da un infortunio occorso in allenamento al costato, che di fatto non le ha permesso di aver il massimo in fatto di agilità e movenze. In attesa di scoprire quale tipologia di ballo sia stato preparato per questa sera, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo ricordando quanto fatto dalla coppia nella passata settimana.

STEFANIA ROCCA E MARCELLO NUZIO, IN SINTONIA PERFETTA IN UN TANGO - SALSA

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018, la coppia composta dall’attrice Stefania Rocca e dal ballerino Marcello Nuzio, si sono esibiti in pista in un misto tango – salsa dopo che nella prima puntata avevano proposto un Charleston. La Rocca in questa occasione è sembrata molto più pimpante, precisa nei passaggi e soprattutto in sintonia con il proprio partner. Insomma, una performance che è piaciuta al pubblico presente in studio ma anche alla giuria permettendo così alla coppia di raccogliere dei voti positivi. Per Ivan Zazzaroni la prova è stata più che sufficiente tant’è che il suo voto è stato pari a 7 trovando d’accordo in questa ottica sia Fabio Canino che la stessa Carolyn Smith. Meno entusiastici dell’esibizione sono stati Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli che hanno lasciato trasparire una sufficienza appena appena raggiunta tant’è che entrambi hanno dato 6. Il totale raccolto dal salsa – tango della Rocca e di Marcello Nuzio, è stato pari a 33 punti il che ha consentito loro di evitare spareggi chiudendo la puntata con un buon settimo posto (sesto se non si considerano i 40 punti di bonus incassati da Nathalie Guetta). Non resta di scoprire se anche questa sera, la coppia, proseguirà nel proprio percorso di crescita.

