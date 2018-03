Selvaggia Lucarelli/ "Nessuno tocchi mio figlio" (Ballando con le stelle)

Selvaggia Lucarelli, che stasera sarà giudice a Ballando con le stelle, si lancia in una serrata polemica social contro uno dei suoi haters su Facebook.

24 marzo 2018 Francesco Agostini

Selvaggia Lucarelli

L'opinionista Selvaggia Lucarelli è oramai sempre di più la protagonista assoluta del web e di certa televisione. Chiamatelo fenomeno mediatico, chiamatelo come volete ma una cosa è certa: quando Selvaggia Lucarelli fa qualcosa (anche qualcosa di non così eccezionale) fa rumore. E, in fin dei conti, questo conta nel mondo di oggi: avere followers, like, essere seguiti. Sì, insomma: numeri. Per questo motivo l'opinionista viene invitata regolarmente in show e programmi televisivi, ultimo di una lunga serie il programma targato Rai Ballando con le stelle, con cui ha anche una certa esperienza. Il suo ruolo, come i più sapranno, è quello di giudice dei ballerini in gioco: un gudice serio, inflessibile, tagliente e sarcastico oltre ogni modo. A volte oltre anche il livello massimo di sopportabilità. Per questo motivo, infatti, la Lucarelli è andata incontro in questi anni a tantissimi litigi in diretta, alcuni di essi addirittura memorabili. I più, forse i più attenti, ricorderanno certamente quello avvenuto con un altro tipo tosto come la figlia d'arte Asia Argento... da rimanerci secchi!

PROFILO SOCIAL

Lo dicevamo in precedenza, Selvaggia Lucarelli quando si muove fa rumore. Per avere un'idea di questo fenomeno mediatico che è basta dare un'occhiata alla sua pagina personale Facebook, dove si può avere la cartina di tornasole del suo innegabile successo. Ogni suo post (la maggior parte dei quali sono di attacco verso qualcuno o qualcosa, in aperta contraddizione con la sua oramai nota battaglia contro il cyberbullismo) porta a casa un numero consistente di like e commenti, segnalando un fatto incontrovertibile: la gente la segue. Ora, di questi commenti, non proprio tutti sono di persone che stanno dalla sua parte, anzi. Molti la criticano per questo suo atteggiamento ambiguo e contraddittorio (per certi versi anche in qualità di giudice di Ballando con le stelle si comporta da bulla con i concorrenti) con commenti altrettanto taglienti e diretti. In alcuni casi, quelli più virulenti, Selvaggia Lucarelli provvede a bannare immediatamente la persona, epurando in maniera decisa i dissidenti e coltivando un locus amoenus stile fan club.

L'ULTIMO POST

Nell'ultimo post di Selvaggia Lucarelli la questione si è fatta incandescente e in questo caso non possiamo che darle assolutamente ragione. L'opinionista di Civitavecchia ha pubblicamente denunciato una ragazza, chiamata su Facebook 'Federica Esse' che in un commento social aveva definito la Lucarelli una 'donna di mxxxa' e aveva augurato addirittura lo stupro del figlio. Un commento grottesco, criminale, pericolosissimo e certamente da condannare anche penalmente. La Lucarelli, infatti, non ha perso un minuto di tempo ed è riuscita immediatamente a ricostruire l'identità di questa persona, che aveva scritto la frase infelice in un gruppo chiuso di Facebook collegato a una pagina famosa chiusa per colpa della Lucarelli stessa. Il clima tra Selvaggia e i suoi haters è ogni giorno più incandescente ed episodi del genere dovrebbero alzare certamente il livello di preoccupazione al massimo; purtroppo al giorno d'oggi i social network sono anche questo. Un cumulo d'odio.

