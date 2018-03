Amici 17 serale 2018, Heather Parisi ufficiale!/ Anticipazioni, commissioni interna ed esterna

Il serale di Amici 17 partirà il prossimo 7 aprile con tante novità a cominciare dall'arrivo di Luca Tommasini e dalla diretta e finendo alla commissione esterna e Simona Ventura.

24 marzo 2018 - agg. 24 marzo 2018, 15.26 Hedda Hopper

Simona Ventura

Ci siamo. I primi dettagli sul serale di Amici 17 arrivano nella diretta di oggi del programma con una Maria De Filippi stufa del "blocco" in cui sono finiti i suoi professori. Adesso è tutto pronto e non si può più divagare, la conduttrice annuncia un serale in diretta diviso in tre fasi (che poi spiegerà più avanti) ma, soprattutto, ci saranno due commissioni, oltre al televoto, a giudicare i ragazzi. Una sarà interna e composta, quindi, dai professori, ma una sarà esterna composta da alcuni artisti nazionali e internazionali. Un primo video mostra una delle presenze fisse della trassmissione e, al contrario di quanto tutti si aspettavano, non è Simona Ventura ad apparire sul televisore ma è Heather Parisi. Nonostante quello che è successo durante il programma del prime time con Lorella Cuccarini e le polemiche che ne sono seguite, sembra che Maria De Filippi ha deciso di riportare in carreggiata l'artista. Come sarà Heather Parisi al serale di Amici 17? Sicuramente sarà qualificata ma anche un po' trash, da lei ci aspettiamo di tutto.

SIMONA VENTURA AD AMICI 17?

Simona Ventura al serale di Amici 17? Sembra essere questa una delle ultime novità dell'ultima fase di questa edizione del programma. Ancora non ci sono conferme ufficiali da parte di Maria De Filippi, ma quello che è certo è che Luca Tommassini e la conduttrice stanno mettendo in campo una serie di novità che potrebbero rilanciare il programma, non che ne avesse bisogno. Il nuovo direttore artistico ha già fatto capire che il programma dovrà rinunciare alle registrazioni e i ragazzi avranno modo di strizzare l'occhio ai colleghi di X Factor a cominciare dai costumi di scena e finendo a delle vere e proprie messe in scene tipiche dei grandi show americani e non solo. A questo, nei giorni scorsi, si sono sommati i primi rumors su tutto quello che non riguarda i ragazzi ovvero tutti coloro che dovranno esserci intorno nell'ultima fase del programma.

SIMONA VENTURA AL FIANCO DI MARIA DE FILIPPI

Se da una parte sembra confermata la presenza dei professori e degli ospiti internazionali, dall'altra sembra ormai certo che non ci saranno i "direttori artistici" a guidare i ragazzi, le loro decisioni e i loro schieramenti, e non ci saranno i giudici ovvero i 4 personaggi che settimana dopo settimana giudicheranno i ragazzi. Con questa sferzata di "tagli" sembra che Amici 17 possa tornare finalmente alle origini dove i ragazzi continueranno a rimanere al centro del programma lasciando da parte le discussioni e le liti. La notizia dell'arrivo di una commissione esterna, però, potrebbe infrangersi contro il clima di tranquillità a cui avevamo pensato nei giorni scorsi. Sembra che ci sarà una commissione esterna a giudicare i ragazzi e che Simona Ventura sarà al fianco di Maria De Filippi in questa avventura. I personaggi che comporranno la commissione, così come la Ventura, dovrebbero essere presenze fisse del programma. Quindi quale sarà la differenza? Forse toccherà alla conduttrice rimanere presenza fissa e tutti gli altri saranno ospiti "occasionali"? Davide Maggio, che ha lanciato l'indiscrezioni, non ha ancora rilasciato altri dettagli in merito. Dirà qualcosa Maria De Filippi in diretta?

